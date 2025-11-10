< sekcia Regióny
Liptovské múzeum udelilo 17. novembra svojim zamestnancom voľno
Zatvorených ostane deväť z desiatich expozícií múzea.
Autor TASR
Ružomberok 10. novembra (TASR) - Liptovské múzeum so sídlom v Ružomberku udelilo 17. novembra svojim zamestnancom voľno. Pracovníci si uctia Deň boja za slobodu a demokraciu po vzore svojho zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý udelil voľno zamestnancom úradu. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
„Tento deň z roku 1989 je symbolom pádu totality, návratu k slobode a demokracii, kedy sa začalo inak nazerať na ľudské práva. Žijeme v neľahkej dobe, ktorá dáva priestor hnutiam a politikám, ktoré potláčajú prvky slobody a tolerancie, preto sa ako inštitúcia pridávame k tým, ktorí si ctia a naďalej chcú rozvíjať hodnoty modernej demokratickej spoločnosti,“ uviedol riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
Riaditeľ tak reaguje na výzvu ŽSK, ktorý koncom októbra apeloval na krajské organizácie, aby si tento deň uctili podobne. „Sloboda ani demokracia nie sú samozrejmosťou. Veríme, že týmto symbolickým gestom podporíme odkaz 17. novembra a zdôrazníme spoločenskú zodpovednosť nás všetkých,“ doplnil Hromada.
Zatvorených ostane deväť z desiatich expozícií múzea. „Sprístupnené ponecháme jedine Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Je ojedinelým miestom tohto typu na hornom Liptove a počas celého roka sa u nás snažíme návštevníkom spríjemniť pobyt na Liptove,“ dodal riaditeľ múzea.
