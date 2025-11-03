< sekcia Regióny
Liptovské múzeum ukončilo prvú sezónu podujatí v komunitnej záhrade
Komunitná záhrada, ktorá vznikla s cieľom spájať ľudí, inštitúcie aj generácie, už počas svojej prvej sezóny splnila svoj účel.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 3. novembra (TASR) - Liptovské múzeum ukončilo prvú sezónu podujatí v komunitnej záhrade Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Podujatie venované remeslám, folklóru a prírode s názvom Odkazy našich predkov koncom októbra uzavrelo tohtoročnú sezónu v komunitnej záhrade. TASR o tom informovala vedúca oddelenia programov, marketingu a práce s verejnosťou Liptovského múzea Silvia Vančová.
„Návštevníci mali možnosť vstúpiť do improvizovaného úľa a zblízka spoznať prácu včiel aj včelárov. Valasi ich pozývali do svojej koliby, kde priblížili každodenný život ovčiarov. Vyskúšať si mohli spracovanie ovčej vlny, rezbárske i kováčske remeslo, ale sa aj započúvať do poľovníckych signálov či ľudových piesní,“ uviedla Vančová.
Program obohatili aj mladí lesníci a poľovníci, ktorí návštevníkom priblížili zákulisie práce v lese aj zaujímavosti z oblasti telemetrie medveďov na Slovensku. Podľa Vančovej bolo jedinečným momentom podujatia ťahanie syrových korbáčikových nití rukami Janky Mäsiarovej, držiteľky slovenského rekordu v ťahaní syrových nití.
K programu prispela aj komentovaná prehliadka tradičných ženských krojov z horného a dolného Liptova. „Krojované dievčatá a ženy so sprievodným slovom ukázali, ako sa kedysi obliekalo do sviatočných i každodenných odevov, a prezradili nám aj mnohé zaujímavosti o tradičnom obliekaní detí i dospelých,“ priblížila Vančová.
Komunitná záhrada, ktorá vznikla s cieľom spájať ľudí, inštitúcie aj generácie, už počas svojej prvej sezóny splnila svoj účel. „Záhrada Národopisného múzea sa počas roka stala živým centrom stretnutí. Stala sa miestom, kde sa kultúra prelína s prírodou, a kde sa minulosť stretáva so súčasnosťou. Prichádzali sem deti aj dospelí, rodiny, školy i seniori - niektorí objavovať remeslá a tradície, iní s túžbou oddýchnuť si, či zažiť kúsok kultúry v objatí prírody,“ doplnila Vančová, ktorá stála pri zrode myšlienky spojenia múzejného priestoru s otvorenou komunitnou záhradou.
