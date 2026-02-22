< sekcia Regióny
Liptovské múzeum zreštaurovalo historické plagáty o kultúrnom dianí
Odborní pracovníci múzea vybrali z rozsiahleho zbierkového fondu plagátov deväť najviac poškodených kusov, veľká časť z nich je zastúpená iba v jedinom exemplári.
Autor TASR
Ružomberok 22. februára (TASR) - Liptovské múzeum zreštaurovalo vzácny zväzok historických plagátov. Dokumenty predstavujú jedinečný zdroj informácií o kultúrno-spoločenskom dianí v Ružomberku a jeho okolí, múzeum ich plánuje v budúcnosti využiť pri revitalizácii expozícií i ďalších svojich projektoch. TASR o tom informovala marketingová manažérka múzea Slávka Križková.
Odborní pracovníci múzea vybrali z rozsiahleho zbierkového fondu plagátov deväť najviac poškodených kusov, veľká časť z nich je zastúpená iba v jedinom exemplári. „Sú autentickým dokladom vysokej úrovne dobového polygrafického priemyslu na Liptove. Ich stav si vyžadoval urgentný odborný zásah, ktorý ich zachránil pred nenávratnou stratou,“ zdôraznila kurátorka Liptovského múzea Viera Kunová.
Odborné práce realizoval reštaurátor Štefan Kocka, jeho precízny zásah plagáty stabilizoval a zastavil degradáciu materiálu. „Súčasťou projektu bola aj ich adjustácia do dvojitej pasparty s papierovým krytom, čo zabezpečí kvalitné uloženie v novom depozitárnom systéme a zároveň umožní bezpečnú inštaláciu pri výstavných projektoch s minimalizáciou rizika poškodenia,“ doplnila Kunová.
Plagáty Liptovské múzeum po dokončení rekonštrukcie svojej sídelnej budovy v Ružomberku využije pri revitalizácii expozícií a v ďalších múzejno-prezentačných projektoch. „Návštevníkom priblížia nielen konkrétne udalosti, ktoré vstupovali do života mesta a regiónu, ale aj vizuálnu kultúru a grafickú kvalitu produkcie dávnych liptovských tlačiarní,“ povedal riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
Projekt reštaurovania podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 5500 eur. Spolufinancovanie vo výške viac ako 1400 eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj. „Liptovské múzeum týmto projektom opätovne potvrdzuje svoje poslanie chrániť a sprístupňovať kultúrne dedičstvo regiónu,“ skonštatovala Križková.
