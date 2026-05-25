Liptovské múzeum zreštaurovalo päť historických kníh
Knihy boli pred zásahom reštaurátora výrazne poškodené najmä depozitným prachom, vodnými škvrnami či napadnuté plesňami.
Autor TASR
Ružomberok 25. mája (TASR) - Liptovskému múzeu sa podarilo úspešne zreštaurovať päť vzácnych historických kníh z čias baroka a renesancie. Knihy sú už uložené v múzejnej knižnici v špeciálnych, na mieru vyrobených obaloch, ktoré zabezpečia ich preventívnu ochranu na ďalšie desaťročia až storočia. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
„Samotný proces reštaurovania bol mimoriadne náročný a prebiehal vo viacerých etapách. Po úvodnej dezinfekcii sa pristupuje k odstráneniu nečistôt mechanickou cestou špeciálnymi gumami a jemnými štetcami. Po ošetrení tzv. suchou cestou sa knižné väzby oddelili od knižného bloku a pokračovalo sa rozoberaním listov, ktoré sa veľmi šetrne čistia tzv. mokrou cestou, keď sa zároveň vykonáva dopĺňanie chýbajúcich častí papierovou suspenziou. Ošetrenie a doplnenie poškodených odratých častí si vyžiadali aj obaly kníh formou záplat identickým materiálom,“ opísal postup prác reštaurátor Marek Kocka.
Medzi zreštaurovanými dielami sa nachádzajú mimoriadne cenné historické tlače. Napríklad latinský traktát z roku 1599 od autora Johanna Kraffta či vzácna renesančná knižná väzba diela Bonifinii decades rerum Hungaricarum od Antonia Bonfiniho, vydaná v roku 1581 v Hanau. Zreštaurované boli aj diela z obdobia baroka vrátane publikácie Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum quam excitat Alexius Horányi, vydanej vo Viedni v roku 1776 tlačiarom Antoniom Loewim.
Knihy boli pred zásahom reštaurátora výrazne poškodené najmä depozitným prachom, vodnými škvrnami či napadnuté plesňami. „Na niektorých sa prejavili aj mechanické poškodenia spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo biologickými škodcami. Komplexné reštaurovanie tak bolo nevyhnutné na ich záchranu a zachovanie pre budúce generácie,“ doplnil reštaurátor.
Reštaurovanie súboru historických kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v sume 6000 eur s finančnou pomocou od Žilinského samosprávneho kraja vo výške takmer 1700 eur.
„Ukázalo sa, že aj výrazne poškodené diela je možné odborným zásahom zachrániť. Verím, že sa nám takto podarí postupne zreštaurovať ďalšiu vzácnu literatúru, ktorú uchovávame v našich fondoch,“ zdôraznil riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada, ktorého knižnicu dnes tvorí viac ako 23.000 knižných jednotiek.
