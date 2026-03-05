< sekcia Regióny
Viete, čo sú Liptovské šialence? Vznikli ako náhrada tejto pochúťky
Liptovské šialence sú podobným jedlom ako droby, vyrábajú sa podľa tradičnej receptúry remeselným spôsobom.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. marca (TASR) - Liptovské šialence vymysleli v minulosti ľudia na území regiónu Liptov ako alternatívu k mäsovým klobásam. Po Liptovských droboch získali Liptovské šialence ako druhý produkt z Liptova chránené zemepisné označenie (CHZO). Žiadosť o získanie CHZO, ktorú schválila Európska komisia začiatkom marca, podalo ešte v roku 2024 Občianske združenie (OZ) Liptovské droby. Vzniklo v roku 2016 s cieľom získať zápis do registra práve pre droby. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová.
Liptovské šialence sú podobným jedlom ako droby, vyrábajú sa podľa tradičnej receptúry remeselným spôsobom. Plnka je rovnaká, rozdiel je v tom, že sa plní do baranieho črievka, ktoré je špirálovito zatočené do tvaru slimáka. „Zemiaky očistíme, pomelieme spolu s opraženou cibuľkou, oškvarkami a koreninami. Poriadne to premiešame, naplníme črievka a približne 15 minút uvaríme v 90-stupňovej vode. Po schladení ich vákuovo zabalíme a ľudia si ich doma môžu upiecť na plechu,“ uviedol predseda OZ Liptovské droby Dávid Tkáč.
Zemiaky, po liptovsky švábka, boli jednou z najdôležitejších plodín pestovaných v regióne, sú aj základnou surovinou týchto dvoch jedál. Podľa primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča sú obyvatelia na svoje zemiakárske tradície patrične hrdí a každoročne ich oslavujú v septembri na jedinečnom festivale Švábkafest. „Návštevníci prichádzajú do nášho krásneho kraja nielen za prírodou, ale aj za autentickou chuťou regiónu. Vyhľadávajú regionálne špeciality a my im máme čo ponúknuť,“ doplnil primátor s tým, že o prestížne chránené označenie pôvodu sa v Bruseli od roku 2024 uchádza aj Liptovská bryndza.
Liptovské šialence sú podobným jedlom ako droby, vyrábajú sa podľa tradičnej receptúry remeselným spôsobom. Plnka je rovnaká, rozdiel je v tom, že sa plní do baranieho črievka, ktoré je špirálovito zatočené do tvaru slimáka. „Zemiaky očistíme, pomelieme spolu s opraženou cibuľkou, oškvarkami a koreninami. Poriadne to premiešame, naplníme črievka a približne 15 minút uvaríme v 90-stupňovej vode. Po schladení ich vákuovo zabalíme a ľudia si ich doma môžu upiecť na plechu,“ uviedol predseda OZ Liptovské droby Dávid Tkáč.
Zemiaky, po liptovsky švábka, boli jednou z najdôležitejších plodín pestovaných v regióne, sú aj základnou surovinou týchto dvoch jedál. Podľa primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča sú obyvatelia na svoje zemiakárske tradície patrične hrdí a každoročne ich oslavujú v septembri na jedinečnom festivale Švábkafest. „Návštevníci prichádzajú do nášho krásneho kraja nielen za prírodou, ale aj za autentickou chuťou regiónu. Vyhľadávajú regionálne špeciality a my im máme čo ponúknuť,“ doplnil primátor s tým, že o prestížne chránené označenie pôvodu sa v Bruseli od roku 2024 uchádza aj Liptovská bryndza.