Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Regióny

Viete, čo sú Liptovské šialence? Vznikli ako náhrada tejto pochúťky

.
Ilustračné foto. Foto: wikipedia

Liptovské šialence sú podobným jedlom ako droby, vyrábajú sa podľa tradičnej receptúry remeselným spôsobom.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. marca (TASR) - Liptovské šialence vymysleli v minulosti ľudia na území regiónu Liptov ako alternatívu k mäsovým klobásam. Po Liptovských droboch získali Liptovské šialence ako druhý produkt z Liptova chránené zemepisné označenie (CHZO). Žiadosť o získanie CHZO, ktorú schválila Európska komisia začiatkom marca, podalo ešte v roku 2024 Občianske združenie (OZ) Liptovské droby. Vzniklo v roku 2016 s cieľom získať zápis do registra práve pre droby. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová.

Liptovské šialence sú podobným jedlom ako droby, vyrábajú sa podľa tradičnej receptúry remeselným spôsobom. Plnka je rovnaká, rozdiel je v tom, že sa plní do baranieho črievka, ktoré je špirálovito zatočené do tvaru slimáka. „Zemiaky očistíme, pomelieme spolu s opraženou cibuľkou, oškvarkami a koreninami. Poriadne to premiešame, naplníme črievka a približne 15 minút uvaríme v 90-stupňovej vode. Po schladení ich vákuovo zabalíme a ľudia si ich doma môžu upiecť na plechu,“ uviedol predseda OZ Liptovské droby Dávid Tkáč.

Zemiaky, po liptovsky švábka, boli jednou z najdôležitejších plodín pestovaných v regióne, sú aj základnou surovinou týchto dvoch jedál. Podľa primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča sú obyvatelia na svoje zemiakárske tradície patrične hrdí a každoročne ich oslavujú v septembri na jedinečnom festivale Švábkafest. „Návštevníci prichádzajú do nášho krásneho kraja nielen za prírodou, ale aj za autentickou chuťou regiónu. Vyhľadávajú regionálne špeciality a my im máme čo ponúknuť,“ doplnil primátor s tým, že o prestížne chránené označenie pôvodu sa v Bruseli od roku 2024 uchádza aj Liptovská bryndza.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme