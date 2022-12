Liptovskí lokálni výrobcovia môžu opäť získať značku Produkt Liptova

Liptovský Mikuláš 11. decembra (TASR) - Liptovskí lokálni výrobcovia môžu do 10. januára podávať žiadosti na získanie značky Produkt Liptova. Druhú výzvu na podávanie žiadostí otvorila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, ktorá projekt koordinuje. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z OOCR Región Liptov.



"Značku Produkt Liptova môžu získať poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky, remeselné a iné spotrebné výrobky s pôvodom v našom regióne," priblížila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



Produkt Liptova je spoločný projekt Miestnej akčnej skupiny (MAS) Horný Liptov, občianskeho združenia Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov, združenia cestovného ruchu Klaster Liptov a OOCR Región Liptov. "Je zárukou kvality výrobkov, prihliadajúc na ich lokálnosť, udržateľnosť, lásku k tradíciám a k prírodnému bohatstvu Liptova. Nie je to len ďalšia nálepka na obale, je to kúsok z Liptova, za ktorým stojí hromada poctivej práce," povedal predseda Predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.



"Verím, že informácia o novej výzve osloví práve tie liptovské subjekty, ktorých výrobky budú pekným doplnením už existujúcich produktov. Za certifikované subjekty môžem potvrdiť, že vďaka Produktu Liptova sa zvýšilo povedomie o značke a tržby," uzavrela predsedníčka združenia MAS Horný Liptov Marcela Herichová.



V prvej výzve certifikovali 11 výrobcov. OOCR Región Liptov financuje Produkt Liptova aj z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 12.600 eur.