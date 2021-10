Liptovskomikulášania počas jesenného upratovania vyhodili tony odpadu

Liptovský Mikuláš 25. októbra (TASR) – Do veľkoobjemových kontajnerov v rôznych lokalitách Liptovského Mikuláša vložili obyvatelia počas októbra približne sto ton odpadu. Vyhadzovali sanitu, rozložené kusy nábytku, staré stoličky, police a dosky. Pri triedení našli pracovníci Verejnoprospešných služieb (VPS) v kontajneroch aj komodity, ktoré patria medzi nebezpečný odpad. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Často sa stáva, že z kontajnerov musíme vytrieďovať komodity, ktoré do nich nepatria. Išlo napríklad o elektroodpad, stavebný odpad, pneumatiky alebo autoodpad. Najmä autoplasty sú pre našu organizáciu problémom, pretože nemáme oprávnenie na nakladanie s takýmto druhom odpadu," upozornil ekonomický námestník z VPS Martin Kögel. Zdôraznil, že sú nútení to riešiť v spolupráci s odborom životného prostredia tamojšieho okresného úradu, rovnako ako čierne skládky na verejných priestranstvách.



Z kontajnerov putuje objemný odpad do areálu v Okoličnom. Tam ho vysypú na plochu prekládkovej stanice a zamestnanci VPS spolu s aktivačnými pracovníkmi ho ešte ručne triedia podľa jednotlivých komodít. Zamestnanci ho rozoberajú z dôvodu zmenšenia objemu. Následne ho vyvezú na zhodnotenie alebo zneškodnenie podľa druhu. "Po odvoze objemného odpadu dočistia okolie kontajnerov. Dotrieďovanie odpadov z jesenného zberu zabezpečuje 15 ľudí vrátane aktivačných pracovníkov," dodala hovorkyňa mesta.