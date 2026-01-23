< sekcia Regióny
Liptovskomikulášania si prerozdelia 4700 eur na komunitné projekty
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 23. januára (TASR) - Liptovskomikulášania si prerozdelia 4700 eur z benefičnej dražby na komunitné projekty. Súčasťou benefičnej dražby boli výnimočné predmety zo športovej kariéry Petry Vlhovej. Občianka mesta Liptovský Mikuláš venovala do dražby svoju prilbu, lyžiarske palice aj šiltovky, ktoré používala počas vrcholových súťaží. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Z benefičnej tomboly a dražby vzácnych kúskov z výbavy Petry Vlhovej sme do nadačného fondu Komunitnej nadácie Liptov vyzbierali 2350 eur. Nadácia túto sumu zdvojnásobila, a tak pomoc pre región dosiahne celkovú výšku 4700 eur,“ uviedol primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč.
Komunitná nadácia Liptov v najbližších dňoch vyhlási špeciálnu grantovú výzvu určenú pre občianske komunitné projekty v Liptovskom Mikuláši a jeho mestských častiach. Finančné prostriedky tak poputujú priamo na konkrétne lokálne projekty, ktoré podporia komunitný život a rozvoj mesta.
Benefičná dražba sa konala počas uplynulého víkendu na jubilejnom 30. ročníku Mikulášskeho benefičného plesu pod záštitou primátora.
