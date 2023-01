Liptovskomikulášska nemocnica odmieta zaradenie do komunitnej úrovne

Liptovský Mikuláš 3. januára (TASR) – Liptovskomikulášska nemocnica nesúhlasí s jej zaradením do najnižšej, komunitnej úrovne v rámci optimalizácie. Argumentuje, že by tým došlo k zníženiu dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, prípadne k ohrozeniu zdravia pacientov, obyvateľov a návštevníkov Liptova.



Nemocnica na sociálnej sieti deklaruje, že robia všetko pre to, aby zostali zachované oddelenia, a aby sa mohli ďalej rozvíjať. "Zároveň chceme ubezpečiť, že zatiaľ sa v nemocnici nič nemení. Naše oddelenia sú plne funkčné a pokračujeme v poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj naďalej," uvádza.



Nemocnica má spádovú oblasť v okrese Liptovský Mikuláš s približne 72.000 obyvateľmi, zdravotnú starostlivosť poskytuje aj návštevníkom regiónu. Rozhodnutie o zaradení do komunitnej úrovne dostala z ministerstva zdravotníctva (MZ) koncom roka 2022. Pod petíciu na záchranu nemocnice sa podpísalo takmer 15.000 ľudí.



Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová v uplynulom týždni na margo zaradenia nemocnice uviedla, že budú ďalej pokračovať v boji aj v argumentácii. Témou sa zaoberali tiež liptovskomikulášski mestskí poslanci, ktorí primátorovi Jánovi Blcháčovi odporučili zaslať predsedníčke ŽSK a poverenému ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO) list, v ktorom požiada o nápravu a zaradenie nemocnice do vyššej, regionálnej úrovne.



MZ zverejnilo koncom roka základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.