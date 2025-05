Liptovský Mikuláš 5. mája (TASR) - Liptovskomikulášske letné tábory ponúknu deťom výlety, šport i tanec. O tábory liptovskomikulášskeho centra voľného času (CVČ) je každoročne veľký záujem najmä kvôli nižšej cene. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová.



„Za päťdňový denný tábor zaplatia rodičia 65 eur, čo je polovičná, ba až tretinová cena oproti podobným táborom, ktoré sú v našom meste v ponuke. Letné prázdniny sú dlhé a rodičia potrebujú chodiť do práce. Uvedomujeme si, že mnohí nemajú starých rodičov, ktorí by sa im o deti postarali. Chceme rodinám pomôcť, nie na nich zarábať,“ uviedol primátor Ján Blcháč.



Zamestnanci CVČ pripravili program plný hier, súťaží a tvorivých aktivít. „Ponúkame deväť turnusov, všetky sú denné s maximálnou kapacitou 45 miest. Záujem o tábory je vysoký, najviac tradične počas prvého júlového týždňa, no kapacity už nemôžeme navyšovať. Na niektoré výlety totiž používame autobus,“ vysvetlil riaditeľ CVČ Roman Králik.



Ponuka začína v júli tábormi Liptáčik a Podbrezáčik, ktoré sú zamerané na spoznávanie regiónu, múzeí, hradov a kultúrno-spoločenské vyžitie. S Liptáčikom deti navštívia akvaparky, s Podbrezáčikom bude spoznávanie spojené s prednáškami.



Lektorka Tatiana Suchomlinová prevedie mladých svetom gymnastiky a pohybu v dvoch turnusoch v telocvični Sokolovňa. „Júl doplní turisticko-cestovateľský tábor, v rámci ktorého deti na trasách v podhorí spoznajú krásy Liptova. Od polovice júla je nachystaný tábor Dobrodružstvo zameraný na pohybové aktivity a návštevu parkov,“ priblížila hovorkyňa.



Ďalej dodala, že v rytme hip-hopu si mládež nacvičí tanečné pohyby koncom júla. Na prelome prázdninových mesiacov si deti vyskúšajú moderné formy výučby angličtiny pod vedením Terezy Perončíkovej. Riaditeľ CVČ povedie športový tábor so zameraním na atletiku a plávanie.