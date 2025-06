Liptovskomikulášske leto bude tento rok obohatené o putovné kino

Liptovský Mikuláš 26. júna (TASR) - Liptovskomikulášske leto ponúka program na každý deň a prinesie zábavu, umenie, podujatia a oddych. Ako informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová, medzi letné akcie v meste tento rok pribudlo putovné kino, ktoré príde za divákmi až do mestských častí.



„Naše mesto má čo ponúknuť každému - rodinám, deťom, aj náročnejšiemu divákovi. A to každý jeden deň v týždni bez výnimky. Verím, že si každý nájde to svoje a spoločne zažijeme leto plné nezabudnuteľných zážitkov,“ uviedol primátor Ján Blcháč a pripomenul, že najväčšou novinkou leta je mestská pláž pri Liptovskej Mare, ktorú oficiálne otvoria v sobotu 28. júna.



Počas prázdninových sobôt môžu Liptovskomikulášania a návštevníci prísť na premietanie putovného kina na čerstvom vzduchu pod šírym nebom. Pred strieborné plátno po prvý raz zasadnú 5. júla v Ploštíne, pokračovanie bude 12. júla v Liptovskej Ondrašovej a 19. júla v Demänovej. Augustové kiná budú patriť Iľanovu, Podbrezinám, Palúdzke a Beniciam. Mesto má pripravených 13 filmov s vysokým hodnotením.



„Nezabudli sme ani na detského diváka. Pre najmenších sme pripravili popoludňajšie predstavenia o 17.00 h, ktoré budú situované do kultúrnych domov. Večerné predstavenia pre dospelých budú v júli o 21.30 h a v auguste o 21.00 h,“ priblížil primátor.



Domáci aj návštevníci môžu odštartovať leto s podujatiami Mikulášskeho leta. „Čakajú nás festivaly Za siedmimi horami, Fest Street Food, Umenie ticha či Jazzy Fest, športové akcie Night Run a tohtoročná novinka Mara Air Show, ale aj tradičná Vatra zvrchovanosti a Švábkafest. Kali, Alan Murín, Kristína či Fíha Tralala, to je len malá ochutnávka slovenských hviezd, ktoré zavítajú do nášho mesta medzi horami,“ doplnil Blcháč.



Najväčší rodinný festival na Slovensku Za siedmimi horami bude v galerijnej záhrade 4. júla. Jedlá z celého sveta môže verejnosť ochutnať 11. až 13. júla na Námestí osloboditeľov, koná sa tam Fest Street Food. „Do víru hudby, stretnutí s priateľmi a známymi ich 8. augusta prenesie mimoriadne obľúbené podujatie Street Music Night. Lietadlá nad Liptovskou Marou prilákajú návštevníkov do Liptovského Mikuláša 22. augusta a definitívnu bodku za najteplejším obdobím roka dá 5. septembra Švábkafest,“ dodala hovorkyňa.