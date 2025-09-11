< sekcia Regióny
Liptovskomikulášske leto prinieslo 224 podujatí
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. septembra (TASR) - Liptovskomikulášske leto prinieslo 224 podujatí pre všetky generácie. Polovicu z nich organizovalo mesto Liptovský Mikuláš. Podujatia v centre a v mestských častiach si od júnových Stoličných dní až po septembrový Švábkafest užilo takmer 30.000 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Pre obyvateľov a návštevníkov sme si túto sezónu pripravili skutočne bohatý, zaujímavý a rozmanitý program na každý deň. Absolútnym trhákom leta bola novootvorená mestská pláž aj nová expozícia v mestskom Múzeu Janka Kráľa Príbeh vody. S unikátnou akciou Mara Air Show sme predbehli dobu, pricestovali na ňu ľudia aj zo vzdialenejších štátov. Po prvý raz sme vyrazili do mestských častí s putovným kinom a dobrú odozvu priniesol aj detský festival, ktorým sme sa rozlúčili s prázdninami,“ skonštatoval primátor Ján Blcháč.
Informačné centrum (IC) mesta Liptovský Mikuláš privítalo počas letných prázdnin 13.600 návštevníkov. „Väčšinu z nich tvorili Slováci, Česi, Poliaci a Maďari, no príjemne nás prekvapili hostia zo Saudskej Arábie, Ománu, Nemecka či Holandska,“ vymenovala riaditeľka IC Jana Piatková. Počas leta zorganizovalo liptovskomikulášske IC osem bezplatných prehliadok so sprievodcom. Zaznamenali mierny nárast návštevnosti sakrálnych pamiatok, ktoré spolu navštívilo vyše 12.000 ľudí. Viac ako polovicu tvorili návštevníci Kostola sv. Mikuláša v historickom centre.
Najnavštevovanejšou expozíciou mestského Múzea Janka Kráľa bol Príbeh vody, ktorý mesto otvorilo pri príležitosti 50. výročia spustenia vodného diela Liptovská Mara. V júli a v auguste prilákal viac ako 5200 návštevníkov. „Vysoký záujem spôsobilo určite aj bezplatné vstupné,“ podotkla riaditeľka múzea Katarína Verešová. Po Príbehu vody nasledovala Jánošíková mučiareň a židovská synagóga. Mestské múzeum spravuje sedem expozícií, okrem troch spomenutých aj Kapitoly z histórie mesta, Rodný dom súrodencov Rázusovcov, Tatrín a expozíciu poštového holubárstva. Dokopy ich bránami prešlo v lete vyše 9100 ľudí.
