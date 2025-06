Liptovskomikulášske sídlisko Podbreziny má novú oddychovú zónu

Liptovský Mikuláš 3. júna (TASR) - Nová oddychová zóna na najväčšom mikulášskom sídlisku Podbreziny už slúži verejnosti. Nachádza sa v obklopení zelene a v blízkosti vodného toku Smrečianka. Ako informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová, mesto k realizácii pristupovalo ekologicky, použilo niekoľko netradičných prvkov.



„Na výstavbu zóny v celkovej hodnote 118.000 eur prispel sumou 50.000 eur investor obchodného centra, ktoré vyrástlo pri mestskom futbalovom štadióne. Zvyšok sme financovali z vlastných zdrojov. Odovzdali sme ju verejnosti, verím, že tu naši obyvatelia strávia príjemné chvíle,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.



Dominantou zóny sú dva kryté piknikové stoly s lavičkami. Prirodzený tieň im poskytnú závesy ružovo-fialových rastlín, ktoré sa ťahajú z kvetináčov zavesených na reťaziach. Z lavičiek návštevníkom padne pohľad na trvalkové záhony s okrasnými trávami, ktoré oživia miesto od jari do jesene. Celkovo v areáli pribudlo približne 150 kvetov.



Ako spresnila Nemcová, priestor spríjemnia netradičné okrasné stromy ginka, doplnia ho borovice a javory. „Novinkou sú aj životnému prostrediu naklonené mlatové chodníky zo spevneného štrku, ktorý prepúšťa dažďovú vodu a nesála teplo,“ dodala hovorkyňa s tým, že areál dotvára stálozelený živý plot z hrabu.



„Veľa obyvateľov z horných Podbrezín sa na nás obrátilo, že by bolo dobré vytvoriť oddychové miesto aj v hornej časti sídliska. Tak nám napadlo, že peniaze od investora využijeme na vytvorenie oddychovej zóny. Upravili sme aj poškodené pingpongové stoly a inštalovali kruhové sedenie okolo stromu,“ vysvetlil zástupca primátora a poslanec za Podbreziny, Vitálišovce Rudolf Urbanovič.



Mesto Liptovský Mikuláš do budúcnosti pripravuje ďalšie oddychové zóny na Mlynisku v Demänovej, vo vnútroblokoch na Stodolovej a Lipovej ulici, kde inštaluje lavičky, priestor na parkúr a workout. Prvky pre deti pribudnú v oddychových areáloch pri sútoku Demänovky a Váhu v Palúdzke a v Stošiciach. Revitalizáciou zelene prejde galerijná záhrada a park pri nemocnici v Palúdzke.