Liptovský hrad objavuje čoraz viac turistov

Liptovská Sielnica 25. júla (TASR) – Krásu Liptovského hradu v ostatných rokoch objavuje čoraz viac turistov. Areál pamiatky bol ešte pred pár rokmi zanedbaný a neudržiavaný, od roku 2016 sa o jeho zveľadenie a propagáciu stará občianske združenie Castrum Liptov. Vlani na hrad prišlo vyše 18 000 návštevníkov.



V okolí hradu sa pravidelne kosí, opravili sa niektoré múry. Ako zhodnotil Ján Mrva z občianskeho združenia, roboty je tam „ako na kostole". Ide najmä o údržbu a opravy.



„Pred dvoma rokmi sme opravili múr v dĺžke skoro 100 metrov, no dá sa tam robiť ešte veľa vecí. Potrebovali by sme napríklad kováčsku vyhňu. Máme rozpracované sochy, ktoré tam plánujeme osadiť. Uvažovali sme o trabuchete, takzvanom vrhacom stroji. Ak sa nám podarí urobiť kováčsku vyhňu, premýšľali sme aj nad vytvorením expozície z predmetov, ktoré sú momentálne v Liptovskom múzeu," uviedol pre TASR Mrva.



Nadšenci z občianskeho združenia začali hrad a jeho okolie čistiť približne pred siedmimi rokmi. Dovtedy bolo miesto zarastené, nebol tam altánok ani mostíky, ktoré sú v areáli dnes. Lokalitu vyčistili od náletových drevín. Návštevníci si vďaka tomu môžu vychutnať kruhový výhľad na horný a dolný Liptov, Veľký Choč a sčasti aj Oravu.



Združeniu sa v uplynulých rokoch podarilo vydať brožúrku so základnými informáciami o hrade, z rezortu kultúry získali financie aj na knižku. Ako zhodnotil Mrva, najdôležitejšie pre nich však nie sú peniaze, ale fyzická prítomnosť a pomoc ľudí s prácami v areáli hradu. „Ak nám bude zdravie slúžiť, budeme sa snažiť potiahnuť to čo najdlhšie. Chcelo by to však vychovať si nejakých nástupcov, ktorí by prebrali štafetu," zdôraznil.



Areál hradu je prístupný po celý rok, vstupné je dobrovoľné. Túra na hrad od termálneho jazera v obci Kalameny trvá približne hodinu, je mierne náročná a vhodná aj pre rodiny s deťmi. Pri jazierku sa nachádza parkovisko. Na záver výstupu je potrebné zdolať železný rebrík.



Liptovský hrad sa nachádza v nadmorskej výške 999,9 metra v okrese Liptovský Mikuláš v katastrálnom území Sestrč, ktoré je súčasťou obce Liptovská Sielnica. Je jedným z najvyššie položených hradov v strednej Európe. Prvýkrát bol písomne doložený v roku 1262. Ide o typický stredoveký gotický hrad, ktorý pri vstupe charakterizovala mohutná štítová parkánová hradba. Má trojuholníkový pôdorys. Skalné bralo, na ktorom sa nachádza, je vysoké 30 metrov. V roku 1474 hrad dobylo a spustošilo žoldnierske uhorské vojsko kráľa Mateja Korvína. Jediná podoba hradu v minulosti sa zachovala na pečati obce Kalameny z 19. storočia.