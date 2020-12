Liptovský Hrádok bude hospodáriť s rozpočtom 10,03 milióna eur

Liptovský Hrádok 29. decembra (TASR) – Mesto Liptovský Hrádok bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 10,03 milióna eur.



"Počítame v ňom aj s externými zdrojmi vo výške 1,1 milióna eur. V rezervnom fonde mesta je suma 340.000 eur," uviedla po decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) vedúca oddelenia financií, daní a miezd Mestského úradu (MsÚ) v Liptovskom Hrádku Iveta Gajdošová.



Doplnila, že v roku 2021 počíta mesto s dlhovou službou na úrovni deviatich percent. "Dlhová služba neohrozuje finančnú stabilitu mesta. Máme vytvorenú dostatočnú rezervu na čerpanie nového úveru v prípade budovania štvrtej kazety na skládke tuhého komunálneho odpadu, pri ktorej sa nezaobídeme bez úverových zdrojov," dodala Gajdošová s tým, že na investičné akcie je v budúcoročnom rozpočte vyčlenená suma približne 1,7 milióna eur.



Podľa primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera sa snažili pristúpiť k tvorbe rozpočtu konzervatívne. "Nevieme, ako sa budúci rok bude vyvíjať hlavne po ekonomickej stránke. Keby prišlo niečo nepredvídané a náročné na financie, vedeli by sme v určitom objeme reagovať. Najhoršia je asi neistota, ako sa bude vyvíjať nezamestnanosť, pretože máme daň z príjmu fyzických osôb. Ak sa bude nezamestnanosť zvyšovať, tak očakávané príjmy budú klesať a, samozrejme, sa nenaplnia. Napriek tomu veľmi pekne ďakujem poslancom za to, že napĺňajú našu ambíciu v rámci mesta, aby bol rozpočet zameraný investične," povedal Tréger.



"Každú investíciu v rozpočte považujem za dôležitú, pretože ich cieľom je skvalitniť život v meste. Ak by som mal predsa len niečo vypichnúť, tak ma teší, že v rozpočte je na zeleň vyčlenených 35.000 eur. Aj rozpočtom dávame najavo, že sme mestom zelene," podotkol primátor Liptovského Hrádku.