Problémový úsek cesty v Dovalove odvodnia

Liptovský Hrádok 7. januára (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok dá odvodniť problémový úsek cesty na ulici Vyšné Hriadky v časti Dovalovo. V daždivých dňoch vznikajú v lokalite veľké mláky, tie by sa podľa primátora Branislava Trégera mali po stavebných úpravách stať minulosťou. Voda z komunikácie bude po novom odtekať do vodného toku Dovalovca.



"Momentálne je priaznivé počasie na takéto úpravy. Keďže jar býva daždivá, chceme predísť prípadným škodám alebo obmedzeniu v doprave či v pohybe ľudí, preto práce zrealizujeme čím skôr. Ide o oprávnenú požiadavku, s ktorou nás oslovili poslanci mestského zastupiteľstva za Dovalovo i obyvatelia," uviedol Tréger.



Po nevyhnutných terénnych úpravách vybudujú v lokalite podklad. "Plocha sa zhutní, dá sa betónová zmes a vykope ryha. Do betónového lôžka osadíme tvárnice, ktorými bude voda z komunikácie odtekať," vysvetlil vedúci odboru technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Roman Beňo.



Podľa liptovskohrádockého primátora so sebou klimatická zmena prináša veľké úhrny zrážok. Preto majú vytypované ďalšie problémové lokality nielen v Dovalove, ale i na území mesta. "Riešiť ich budeme musieť buď vsakovacími jamami, alebo odvodnením do povrchových tokov," konkretizoval.