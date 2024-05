Liptovský Hrádok dostal na výstavbu plavárne dotáciu 1,1 milióna eur

Liptovský Hrádok 31. mája (TASR) - Na výstavbu mestskej plavárne v Liptovskom Hrádku dostane radnica dotáciu vo výške 1,1 milióna eur. Mestu ju pridelil Fond na podporu športu. Základný kameň výstavby by chceli položiť ešte v tomto roku. Informovali o tom z liptovskohrádockej radnice.



Architektonická štúdia novej plavárne je už hotová. Budovu bude tvoriť prienik dvoch pravidelných, ale výškovo rozdielnych objektov. Väčšiu a vyššiu časť bude tvoriť bazénová hala, menšiu časť zázemie, kde budú spoločné šatne a hygienické priestory. Pred vstupom do plavárne bude spevnená plocha, kde čiastočne zachovajú existujúcu zeleň a doplnia novú nízku zeleň a mestský mobiliár. "Tento priestor bude zároveň slúžiť ako predvstupný priestor pred futbalovým štadiónom a ostatnými objektmi športového areálu," priblížili z radnice.



Z južnej strany bude slniaca plocha, z východu plocha pre voľnočasové aktivity. Z týchto strán bude bazénová hala presklená a zapustená do hĺbky. "Tým vznikne terasa, ktorá v lete poskytne tienenie a v zimných mesiacoch teplo. Zo severu za bránou futbalového ihriska bude plaváreň chránená vysokými sieťami," načrtli z vedenia mesta.



Bazén je navrhnutý so šiestimi plaveckými dráhami, široký 15 metrov, dlhý 25 metrov, hlboký jeden až dva metre s maximálnou kapacitou 75 návštevníkov. Parkovanie bude možné na existujúcom parkovisku športového areálu s vjazdom zo Športovej ulice.