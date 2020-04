Liptovský Hrádok zriadil potravinovú linku pomoci pre obyvateľov

Liptovský Hrádok 1. apríla (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok zriadilo špeciálnu potravinovú linku pomoci na telefónnom čísle 159. Slúžiť bude na nákup základných potravín a drogérie pre ľudí v karanténe, osamelých seniorov nad 65 rokov a pre ľudí, ktorí si z vážnych zdravotných dôvodov nedokážu sami zaobstarať nákup. Opatrenie súvisí so šírením nového koronavírusu v krajine.



Ako samospráva informuje na oficiálnej webovej stránke, linka začína fungovať od stredy, a to v pracovné dni v čase od 9.00 do 12.00 h. Nákupy pre obyvateľov budú zabezpečené jedenkrát týždenne. "Na vyššie uvedený telefonický kontakt treba nahlásiť meno, adresu, telefónne číslo a zoznam základných potravín a drogérie, ktoré treba nakúpiť. Ak obyvateľ nešpecifikuje konkrétny druh výrobku, bude sa v rámci daného sortimentu vyberať najlacnejšia alternatíva. Obyvateľ zaplatí len cenu nákupu, náklady na dovoz hradí mesto," uvádza sa na stránke.



Distribúciu objednaného tovaru bude mesto zabezpečovať vo štvrtky od 13.00 h. Každý obyvateľ, ktorý o pomoc požiada, bude na doručenie upozornený desať minút pred donáškou na telefónne číslo, ktoré uviedol pri objednávke nákupu. Dozvie sa tiež cenu nákupu. "Pri preberaní donášky musí mať rúško. Prosíme obyvateľov, aby si pripravili podľa možností čo najpresnejšiu sumu," píše sa na webovej stránke.



Mesto zároveň dôrazne upozorňuje, že potravinová linka pomoci slúži len pre tých, ktorí si nevedia zabezpečiť nákup sami.