Liptovský Hrádok: Na sídlisku Belanská pribudnú chodníky

Liptovský Hrádok 19. augusta (TASR) – Plochy na parkovanie aj chodníky pribudnú na sídlisku Belanská v Liptovskom Hrádku. Mesto ich začne realizovať ešte počas augusta.



"Budeme sa snažiť vyriešiť najmä tie miesta, ktoré chodci z Belanskej i z hornej časti mesta dlhodobo najviac využívajú na presun do dolnej časti mesta. Riešiť budeme aj statickú dopravu, pretože parkovacie miesta v tejto časti už nedostačujú," povedal primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.



Pri kotolni blízko materskej školy pribudne desať parkovacích miest. "Oproti materskej škole sedem parkovacích miest a päť miest na parkovanie pribudne pri bytovom dome. Všetky budú vytvorené z polovegetačných panelov," vysvetlila vedúca odboru výstavby mestského úradu Zuzana Strapoňová.



Chodníky pribudnú v okolí materskej školy a aj od bytového domu až po cyklotrasu. "Ide o miesta, ktoré obyvatelia dlhodobo využívajú, no doteraz kráčali len po nespevnených plochách. Miesto nich vybudujeme chodníky, ktorých povrch bude zo zámkovej dlažby," doplnila Strapoňová.



Stavebné práce sa začnú počas štvrtého augustového týždňa, ukončené majú byť do konca októbra. Mesto na tieto investície vyčlenilo zo svojho rozpočtu približne 94.000 eur.