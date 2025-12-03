< sekcia Regióny
Liptovský Hrádok otvoril novú mestskú plaváreň
Plaváreň sa pre verejnosť otvorí 6. decembra.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 3. decembra (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok v stredu slávnostne otvorilo mestskú plaváreň za takmer štyri milióny eur. Súčasťou plavárne je bazénová hala, ktorej dominuje 25-metrový, šesťdráhový nerezový bazén, zázemie so spoločnými šatňami a hygienickými priestormi. Plaváreň sa pre verejnosť otvorí 6. decembra.
Celková výstavba aj s vybavením bola financovaná z troch zdrojov. „Zapojili sme sa do výzvy Fondu na podporu športu, kde sme získali 1,2 milióna eur, ďalšieho 1,2 milióna eur sme platili z nášho rezervného fondu a zvyšné financovanie je zabezpečené prostredníctvom úveru, ktorý je tak výhodný, že si budeme môcť dovoliť úrok z úveru splácať z tržieb,“ uviedol primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.
Mesto dokúpilo okolo plavárne pozemky vo výmere 3800 štvorcových metrov, kde majú pribudnúť dve terasy, trávnatá plocha, ktorá bude slúžiť na aktívny odpočinok a les, v ktorom budú rôzne preliezky pomedzi stromy a podobné atrakcie pre deti, kde sa budú môcť zabávať. Tento priestor by chceli kompletne upraviť v jarných mesiacoch budúceho roka.
Počas skúšobnej štvortýždňovej prevádzky bude plaváreň otvorená od 8.00 do 20.00 h. Po skúšobnej dobe bude plaváreň od januára dostupná školám, voľnočasovým aktivitám, firmám a verejnému plávaniu. „Počas skúšobnej doby sa budeme musieť prispôsobiť požiadavkám a doladiť časy týždenného rozvrhu,“ spresnil Tréger.
Štátna tajomníčka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Ivana Šufliarská Libiaková doplnila, že nová plaváreň rozšírila športovú infraštruktúru a športové možnosti v Liptovskom Hrádku. „Samosprávam vieme pomôcť so žiadosťou vo výzvach Fondu na podporu športu. Pracovníci na fonde sú ústretoví a keď chce samospráva, tak poskytnú im podmienky, poradia, čo je dobré žiadať, aké sú najlepšie preferované projekty, či za čo získajú pri žiadosti najviac bodov,“ dodala štátna tajomníčka.
