Liptovský Hrádok plánuje upraviť a dobudovať okolie mestskej plavárne
Autor TASR
Liptovský Hrádok 4. mája (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok sa uchádza o externé finančné prostriedky na vybudovanie exteriéru mestskej plavárne prostredníctvom zelenej infraštruktúry formou dažďových záhrad, ktoré budú zachytávať zrážkové vody zo striech plavárne. Poslanci mestského zastupiteľstva na aprílovom rokovaní schválili predloženie žiadosti o prostriedky z programu Ministerstva životného prostredia SR, a tiež zabezpečenie aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Samospráva plánuje zveľadiť okolie mestskej plavárne do začiatku letnej sezóny „Začne sa s výrubom drevín, ktoré nie sú v dobrom zdravotnom stave. Potom sa začne robiť umelé zavlažovanie a potom sa už pustíme do vodozádržných opatrení tak, aby to bolo pripravené na letnú sezónu,“ uviedol primátor mesta Branislav Tréger.
Doplnil, že mesto dokúpilo okolo plavárne pozemky vo výmere 3800 štvorcových metrov, kde majú pribudnúť dve terasy, trávnatá plocha, ktorá bude slúžiť na aktívny odpočinok, a les, v ktorom budú rôzne preliezky pomedzi stromy a podobné atrakcie pre deti, kde sa budú môcť zabávať.
Radnica otvorila mestskú plaváreň za takmer štyri milióny eur koncom minulého roka. Súčasťou plavárne je bazénová hala, ktorej dominuje 25-metrový, šesťdráhový nerezový bazén, zázemie so spoločnými šatňami a hygienickými priestormi.
