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Liptovský Hrádok počas Dní mesta slávnostne otvorí nový amfiteáter

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Podujatie vo štvrtok o 18.30 h odštartuje folklórnym spracovaním rozprávky Perinbaba v podaní DFS Cindruška a FS Majerán z Liptovského Hrádku.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 3. septembra (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok počas Dní mesta a 17. ročníka Hornoliptovského jarmoku slávnostne otvorí nový amfiteáter po Skalkou. Od štvrtka do nedele (6. 9.) samospráva pripravila v amfiteátri pod Skalkou, na Lubyho lúke a v ďalších lokalitách kultúrny program, hudobné vystúpenia a oslavy významných výročí Liptovského Hrádku.

V rámci tohtoročných osláv si pripomíname 710 rokov od prvej písomnej zmienky o Liptovskom Hrádku a 630 rokov od prvej písomnej zmienky o mestskej časti Dovalovo,“ uviedli z radnice.

Podujatie vo štvrtok o 18.30 h odštartuje folklórnym spracovaním rozprávky Perinbaba v podaní DFS Cindruška a FS Majerán z Liptovského Hrádku. V piatok (4. 9.) slávnostne odhalia pamätné tabule A. J. V. Štróblovi, A. Škarvanovi a Magistrovi Dončovi na Lubyho lúke. Nasledovať bude slávnostný sprievod mestom z Lubyho lúky na amfiteáter pod Skalkou a oficiálne otvorenie Dní mesta i amfiteátra spojené s odovzdávaním ocenení mesta. Program osláv bude pokračovať hudobnými vystúpeniami v podaní Martina Haricha a skupiny HEX. Večer zakončí DJ MAJCO s najväčšími hitmi 21. storočia.

Sobotný (5. 9.) program prinesie nenáročnú prechádzku popri rieke Belá, zónu plnú zábavy a aktivít pre najmenších na Lubyho lúke i kultúrny program v podaní žiakov miestnych škôl a Tanečného klubu Jessy Vavrišovo. Ku večeru sa predstaví Spievankovo, Samo Tomeček a Milujem Slovensko band, Nocadeň a DJ Vlado Handrk s oldies party.

Dni mesta Liptovský Hrádok zakončia nedeľné (6. 9.) slávnostné bohoslužby a sväté omše s modlitbami za mesto v chrámoch v Liptovskom Hrádku a Dovalove.
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