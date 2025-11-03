< sekcia Regióny
Liptovský Hrádok schválil návrh rozpočtu na roky 2026 až 2028
Autor TASR
Liptovský Hrádok 3. novembra (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Hrádok na októbrovom rokovaní schválili návrh rozpočtu na roky 2026 až 2028. Celkový rozpočet, ktorý schválilo všetkých 12 prítomných poslancov, je zostavený ako vyrovnaný vo výške 18.197.579 eur. Samospráva o tom informovala na webe.
„Návrh rozpočtu mesta Liptovský Hrádok na roky 2026 až 2028 bol pripravený v náročných podmienkach ovplyvnených vládnym konsolidačným balíčkom. Ten prináša zmeny v daňovej politike a zníženie podielu dane z príjmov obciam, čo má výrazný vplyv na príjmy mesta,“ uviedla vedúca finančného a daňového odboru mestského úradu Iveta Gajdošová.
Samospráva rozpočtuje aj podnikateľskú činnosť v objeme 5.175.005 eur, z toho 943.254 eur tvorí skládka odpadov a 4.231.751 eur tvorí tepelné hospodárstvo. Očakávaný prebytok hospodárenia za rok 2025 chce mesto využiť na financovanie investičných zámerov.
„Rozpočet zohľadňuje očakávané príjmy z podielových daní, miestnych poplatkov, dotácií a grantov, pričom rizikom zostáva klesajúci počet obyvateľov a možné nenaplnenie daňových odhadov,“ podotkla Gajdošová s tým, že výdavky mesta sú naplánované s dôrazom na plnenie samosprávnych funkcií, prenesený výkon štátnej správy a zabezpečenie krytia základných výdavkov.
Prioritou samosprávy zostáva jej rozvoj a maximálne využitie externých zdrojov financovania investičných zámerov. Podľa Gajdošovej je návrh pripravený úsporne, s cieľom zabezpečiť chod mesta a dokončiť rozbehnuté investície.
