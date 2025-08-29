< sekcia Regióny
Liptovský Hrádok si pripomenul 81. výročie SNP pri obnovenom Pomníku
Program sa začal pri Pomníku padlým v prvej a druhej svetovej vojne v mestskej časti Dovalovo, ktorý prešiel obnovou a pribudlo na ňom aj meno partizána Jozefa Buncka Kunu.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 29. augusta (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov (SZPB) Liptovský Hrádok pripravili vo štvrtok (28. 8.) spomienkové stretnutie pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP), v rámci ktorého ocenili troch ľudí. Informovala o tom samospráva na svojom webe.
Program sa začal pri Pomníku padlým v prvej a druhej svetovej vojne v mestskej časti Dovalovo, ktorý prešiel obnovou a pribudlo na ňom aj meno partizána Jozefa Buncka Kunu. „Ľudí, ktorí prežili SNP, je dnes už veľmi málo. Jedným z nich je aj Vladimír Strmeň, ktorému sme vlani sľúbili, že pomník, pri ktorom stojíme, obnovíme a doplníme naň meno partizána Jozefa Buncka Kunu. Tak sa aj stalo,“ uviedol primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.
Primátor pripomenul priebeh SNP v regióne a zdôraznil, že išlo o veľmi dôležitú a významnú historickú medzinárodnú udalosť. „Bolo to druhé najväčšie povstanie v Európe, ktoré zrealizoval jeden z najmenších národov. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na SNP - zvlášť tým, ktorí položili svoje životy. Všetkým patrí naša vďaka,“ podotkol Tréger.
Predseda oblastného výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši Marián Áč odovzdal pamätnú medailu Jána Nálepku - Repkina Milanovi Šintajovi, v mene ktorého ju prevzal Ján Dzurek. SZPB udelil medailu Milana Rastislava Štefánika tretieho stupňa Martinovi Kohútovi za významnú činnosť v presadzovaní pokrokových, demokratických a humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu. Jurajovi Veselému udelil SZPB čestné uznanie za zásluhy proti fašizmu, za slobodu, za rozvíjanie odkazu SNP a za dlhoročnú aktívnu zväzovú činnosť.
