Športové komunitné centrum Liptovský Hrádok odkúpi za 1,8 milióna eur

Liptovský Hrádok 2. mája (TASR) – Športové komunitné centrum (ŠKC) v Liptovskom Hrádku bude po novom majetkom mesta. Samospráva ho odkúpi od jeho vlastníka Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Infra za 1.790.000 eur. Rozhodli o tom liptovskohrádockí mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní.



Za návrh hlasovalo desať poslancov, dvaja boli proti a jeden sa pri hlasovaní zdržal. Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger uviedol, že v meste by si už nemali trúfať len na malé, ale aj veľké veci. Za dôležité považuje správne nastavenie prevádzky centra.



Mesto na realizáciu zámeru plánuje využiť externé zdroje financovania - komerčný úver na celú kúpnu cenu so splatnosťou desať rokov. Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je ŠKC postavené, je vo vlastníctve mesta. Zároveň vlastní aj všetky priľahlé pozemky, inžinierske siete, trafostanicu, prístupové komunikácie a parkovacie plochy prislúchajúce k ŠKC.



ŠKC sa nachádza v areáli základnej školy a jeho súčasťou je ľadová plocha s rozmermi 20 krát 40 metrov. Má štyri šatne, sociálne zázemie, miestnosti s chladením a na rolbu, recepciu i menšiu kaviareň. Ľadová plocha je k dispozícii počas ôsmich mesiacov v roku – od septembra do konca apríla. Od mája do augusta je v nej možné hrať in-line hokej či hokejbal.