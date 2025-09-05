< sekcia Regióny
Stavebné práce na amfiteátri v Liptovskom Hrádku sú v predstihu
Nový amfiteáter bude priestorom pre podujatia v Liptovskom Hrádku.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 5. septembra (TASR) - Stavebné práce na rekonštruovanom amfiteátri pod Skalkou v Liptovskom Hrádku sú v predstihu. Skonštatoval to primátor mesta Branislav Tréger po návšteve staveniska. Mesto na vybudovanie nového centra kultúry získalo z eurofondov približne 2,1 milióna eur, stavebné práce spolufinancuje ôsmimi percentami. TASR o tom informovali z radnice.
„Práce sú v predstihu aj preto, že nám prialo počasie počas leta. Všetky zemné práce a výkopy boli spravené pomerne rýchlo. Čo sa týka elektrických rozvodov, osvetlenia či kanalizácie, všetko je urobené podľa plánu,“ uviedol primátor.
V rámci areálu vznikne úplne nová budova so zelenou strechou, v ktorej bude infocentrum spolu s občerstvením, zázemie pre účinkujúcich a toalety. „Pôvodné javisko bude prestrešené s novým povrchom, rekonštrukcie sa dočká aj historická pivnica s klenbou, v ktorej bude umiestnené materiálno-technické zabezpečenie javiska,“ spresnil Tréger.
V areáli bude 1755 miest na sedenie, parkovisko pre 74 áut a vybudovaná bude aj obslužná komunikácia zabezpečujúca prístup k javisku a tiež chodník. Mesto počíta aj s preložením súčasnej autobusovej zastávky.
Nový amfiteáter bude priestorom pre podujatia v Liptovskom Hrádku. „Ak všetko pôjde podľa plánu, tak plánujeme, že prvé podujatia sa tu budú konať už počas nasledujúceho roka. Pôjde napríklad o začiatok i koniec školského roka, letné kiná, koncerty, Dni mesta, Športový deň mesta, Dni lesa a iné edukatívne aktivity,“ dodal primátor.
