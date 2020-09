V Liptovskom Hrádku by budúci rok malo pribudnúť 150 pracovných miest

Liptovský Hrádok 10. septembra (TASR) – V priemyselnom areáli vo Vyšných Fabrikách v Liptovskom Hrádku by na budúci rok malo pribudnúť 150 nových pracovných miest. Presťahovať by sa tam mala fabrika z Maďarska, ktorá sa venuje najnovším elektrotechnickým technológiám v rámci automobilového priemyslu. Uviedol to primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.



„So zástupcom investora už dlhodobo pracujeme na tom, aby sa na jar budúceho roka mohlo stavať a do konca roka 2021 bola stavba ukončená. Ide najmä o záležitosti okolo územného a stavebného povolenia," vysvetlil primátor.



Investor podľa Trégera vidí v meste veľký potenciál. „Ide najmä o tradíciu, lojálnosť pracovníkov, a hlavne o vysokú odbornosť a inovatívne schopnosti mladých absolventov strednej odbornej školy elektrotechnickej, ktorí sa po ukončení štúdia uplatnia v tomto segmente," priblížil primátor.



Pre mesto je podľa neho veľmi dôležitá aj skutočnosť, že ide o čistý priemysel bez zvyšujúcej sa dopravy a škodlivých vplyvov na životné prostredie.



Cesta na Vyšné Fabriky momentálne nie je v dobrom stave, podľa Trégera pracujú aj na vyriešení tohto problému. „Dve tretiny cesty ešte nie sú usporiadané. S Teslou rokujeme, ale ešte sme zatiaľ nedospeli k dohode," doplnil. Vzhľadom na stav cesty by ju mesto chcelo získať za euro alebo bezplatným prevodom, aby následne mohli pristúpiť k oprave.