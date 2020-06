V mestskej knižnici Liptovského Hrádku pribudlo takmer 700 kníh

Liptovský Hrádok 23. júna (TASR) – Fond Mestskej knižnice v Liptovskom Hrádku sa rozrástol o 681 knižných titulov. Ide najmä o beletriu pre dospelých, deti a mládež. Diela zakúpili z dotácie 5000 eur od Fondu na podporu umenia, prispelo aj mesto. Informovala o tom Dana Kolárová z mestskej knižnice.



V roku 2019 vďaka získanej podpore zakúpili 255 knižných titulov v hodnote 2030 eur. V tomto roku v regáloch knižnice pribudlo 426 kníh v hodnote 3250 eur.



„Zamerali sme sa predovšetkým na nákup beletrie pre dospelých – tá tvorila 49 percent, a beletrie pre deti a mládež, ktorá tvorila 32 percent z objemu zakúpených kníh. Záujem o nové tituly z krásnej literatúry pre deti a dospelých má vzrastajúcu tendenciu," skonštatovala Kolárová s tým, že novinky sú neustále vypožičané a rezervované.



Kolárová pripomenula, že tím pracovníčok knižnice nezabúda ani na obnovu fondu v náučnom oddelení, ktorý je v knižnici zastaraný. „V rámci projektu sme tiež zakúpili 89 knižných titulov z oblastí histórie, psychológie, pedagogiky, matematiky, športu či zdravotníctva. Pribudli tiež životopisy aj cestopisy," povedala.



Pri nákupe knižničného fondu brali podľa Kolárovej do úvahy aj požiadavky čitateľov. Do oddelenia dospelých pribudlo 334 kníh od slovenských i svetových autorov.



„V knižnici by sme tiež chceli prispieť k formovaniu dobrého vzťahu ku knihe, preto sme sa pri výbere detských kníh zamerali na známych a obľúbených detských hrdinov. Deti si tak môžu prísť vybrať zo širokej ponuky komiksov či pokračovania sérií Spirit Animals, Minecraft, Malé legendy, príbehy o Anne a Else, Vaiana či Elena z Avaloru," vymenovala.