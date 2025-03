V Národopisnom múzeu pripravujú pre deti Noc s Andersenom

Liptovský Hrádok 27. marca (TASR) - Mestská knižnica v spolupráci s Národopisným múzeom v Liptovskom Hrádku pripravuje pre deti nezabudnuteľnú Noc s Andersenom plnú rozprávkových zážitkov. Počas noci z 28. na 29. marca chcú podporiť u detí lásku k čítaniu a objavovaniu čarovného sveta kníh. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.



Dobrodružstvo sa začne v knižnici, kde sa malí návštevníci ponoria do kúzla rôznych rozprávkových príbehov. „Triediaci klobúk ich rozdelí do fakúlt Rokfortu. Ako je v tejto čarodejníckej škole známe, môžete získať, ale aj stratiť body pre svoju fakultu. Rozhodujúce nie sú len vedomosti, ale aj dôvtip, šikovnosť a správanie hodné študenta Rokfortu,“ uviedla Dana Kolárová z Mestskej knižnice Liptovský Hrádok.



Z knižnice sa vydajú na cestu do múzea, ktoré sa na jednu noc premení na rozprávkovú krajinu klasických príbehov. Na deti budú čakať samotné postavy z Andersenových rozprávok aj legendárny rozprávkar Hans Christian Andersen. Spoločne budú hľadať skrytý poklad a odhaľovať múdrosť ukrytú v knihách. „Chceme deťom ukázať, že knihy nie sú len zdrojom poznania, ale aj bránou do fantastických svetov,“ uviedla programová manažérka Liptovského múzea Silvia Vančová.



Všetkých malých dobrodruhov čakajú napínavé úlohy, tvorivé dielne a množstvo prekvapení. „Rozprávky v sebe skrývajú dôležité posolstvá. Veríme, že si deti odnesú nielen zážitky, ale aj nové poznanie o hodnotách, ktoré formujú skutočných hrdinov,“ dodala Vančová s tým, že podujatie je určené pre deti od ôsmich do 12 rokov a podmienkou účasti na podujatí je členstvo v hrádockej knižnici.