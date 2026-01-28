< sekcia Regióny
Liptovský Hrádok zmodernizoval priestory sál kultúrneho domu
Projekt podporený Fondom na podporu umenia zahŕňal najmä opravu javiskových ťahov.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 28. januára (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok zmodernizovalo priestory estrádnej a divadelnej sály kultúrneho domu. Ako informovala samospráva na sociálnej sieti, modernizácia reagovala na dlhodobo nevyhovujúci technický stav priestorov, ktorý už nezodpovedal súčasným bezpečnostným a prevádzkovým požiadavkám.
Hlavným cieľom projektu bola obnova zastaralého technického zázemia v sálach kultúrneho domu. „Realizácia projektu prebiehala od októbra 2025 do decembra 2025. Počas tejto doby boli vykonané práce zamerané na modernizáciu technického vybavenia a zázemia oboch sál, čím sa dosiahlo výrazné zlepšenie jej funkčnosti a bezpečnosti,“ uviedlo mesto.
Projekt podporený Fondom na podporu umenia zahŕňal najmä opravu javiskových ťahov, výmenu oceľových a konopných lán, ako aj výmenu požiarnych klapiek a ich napojenie na elektronickú požiarnu signalizáciu.
„Celková hodnota projektu predstavovala 33.687,67 eura, pričom 25.000 eur bolo financovaných prostredníctvom poskytnutej dotácie z programu Menšia kultúrna infraštruktúra. Zvyšné finančné prostriedky boli zabezpečené z rozpočtu mesta,“ spresnili z radnice.
Dodali, že modernizácia sál Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku predstavuje dôležitý krok k vytvoreniu moderného, bezpečného a funkčného priestoru pre kultúrne a spoločenské dianie v meste.
