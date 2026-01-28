Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liptovský Hrádok zmodernizoval priestory sál kultúrneho domu

Projekt podporený Fondom na podporu umenia zahŕňal najmä opravu javiskových ťahov.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 28. januára (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok zmodernizovalo priestory estrádnej a divadelnej sály kultúrneho domu. Ako informovala samospráva na sociálnej sieti, modernizácia reagovala na dlhodobo nevyhovujúci technický stav priestorov, ktorý už nezodpovedal súčasným bezpečnostným a prevádzkovým požiadavkám.

Hlavným cieľom projektu bola obnova zastaralého technického zázemia v sálach kultúrneho domu. „Realizácia projektu prebiehala od októbra 2025 do decembra 2025. Počas tejto doby boli vykonané práce zamerané na modernizáciu technického vybavenia a zázemia oboch sál, čím sa dosiahlo výrazné zlepšenie jej funkčnosti a bezpečnosti,“ uviedlo mesto.

Projekt podporený Fondom na podporu umenia zahŕňal najmä opravu javiskových ťahov, výmenu oceľových a konopných lán, ako aj výmenu požiarnych klapiek a ich napojenie na elektronickú požiarnu signalizáciu.

„Celková hodnota projektu predstavovala 33.687,67 eura, pričom 25.000 eur bolo financovaných prostredníctvom poskytnutej dotácie z programu Menšia kultúrna infraštruktúra. Zvyšné finančné prostriedky boli zabezpečené z rozpočtu mesta,“ spresnili z radnice.

Dodali, že modernizácia sál Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku predstavuje dôležitý krok k vytvoreniu moderného, bezpečného a funkčného priestoru pre kultúrne a spoločenské dianie v meste.
.

