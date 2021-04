Zoo kútik s detským ihriskom v Liptovskom Hrádku budú modernizovať

Liptovský Hrádok 6. apríla (TASR) - Zoo kútik s detským ihriskom v Liptovskom Hrádku čaká modernizácia. Úprava sa bude týkať plochy, ktorá má rozlohu viac ako 1200 metrov štvorcových. Mesto chce všetky práce zrealizovať ešte tento rok.



"V tohtoročnom rozpočte máme na túto aktivitu vyčlenených zatiaľ 30.000 eur. Rozhodli sme sa však pristúpiť k ozaj kompletnej a rozsiahlej modernizácii, ktorú si toto územie vyžaduje a zaslúži. Chceme to spraviť úplne inak, ako to obyvatelia poznali doteraz," vysvetlil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Ako dodal, projekt počíta s nákladmi na úrovni približne 83.000 eur, preto budú poslanci mestského zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí rokovať o úprave rozpočtu.



Najmladšej generácii chcú podľa Trégera ukázať nielen domáce zvieratá, ale i tie, ktoré sú umiestnené vo voliérach. Okrem toho budú k dispozícii atrakcie pre deti. "Verím, že naša snaha prispeje k tomu, aby tu rodičia s deťmi trávili veľa času. V dnešnej dobe, plnej modernej techniky a sociálnych sietí, by to mala byť oáza pokoja a miesto na stretávanie sa rodičov s malými deťmi," zdôraznil primátor.



Keďže zoo kútik s detským ihriskom bude v tesnej blízkosti Hrádockého arboréta, mesto už má aj odobrenie od pamiatkového úradu.