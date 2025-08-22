< sekcia Regióny
Liptovský Hrádok zvýšil kapacitu materskej školy na Hradnej o 25 miest
Celá rekonštrukcia stála 420.000 eur.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 22. augusta (TASR) - V Spojenej škole na Hradnej ulici v sekcii materskej školy v Liptovskom Hrádku zvýšili kapacitu o 25 miest. Ako uviedol primátor mesta Branislav Tréger vo videu na sociálnej sieti, išlo o nevyhnutný krok, pretože päťročné deti už majú povinné predprimárne vzdelávanie.
Celá rekonštrukcia stála 420.000 eur. „Spravil sa podkrovný priestor, kde budú herne a spálne. Je tu nová zdravotechnika, hygiena, toalety, umývadlá, teda celá hygiena a sú tu aj skladové priestory s tým, že sa zrekonštruovali aj stropy v ostatných triedach a tak isto sa spravilo celé nové schodisko,“ priblížil Tréger.
Doplnil, že po bezpečnostnej a estetickej stránke splnili štandard tak, aby sa tam deti cítili výborne a rodičia boli spokojní. „Priestory sú už upratané a kompletne pripravené na príchod žiakov,“ dodal primátor.
Celá rekonštrukcia stála 420.000 eur. „Spravil sa podkrovný priestor, kde budú herne a spálne. Je tu nová zdravotechnika, hygiena, toalety, umývadlá, teda celá hygiena a sú tu aj skladové priestory s tým, že sa zrekonštruovali aj stropy v ostatných triedach a tak isto sa spravilo celé nové schodisko,“ priblížil Tréger.
Doplnil, že po bezpečnostnej a estetickej stránke splnili štandard tak, aby sa tam deti cítili výborne a rodičia boli spokojní. „Priestory sú už upratané a kompletne pripravené na príchod žiakov,“ dodal primátor.