V Liptovskom Mikuáši budú mať budúci školský rok najviac prvákov

Liptovský Mikuláš 8. marca (TASR) - Prvákov bude v Liptovskom Mikuláši v školskom roku 2023/2024 najviac za ostatné roky. Kým v predošlom roku nastúpilo do prvého ročníka približne 400 detí, teraz to bude o niekoľko desiatok viac, predpoklad je 435. Vyplýva to zo štatistiky v školách, ktoré sú v pôsobnosti mesta aj iných zriaďovateľov. Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková informovala, že zápisy sa uskutočnia 17. a 18. apríla od 14.00 do 18.00 h.



Aby si učiteľ mohol overiť školskú zrelosť predškoláka, je jeho prítomnosť pri zápise do prvého ročníka nevyhnutná, upozornila hovorkyňa. Dodala, že za plnenie školskej dochádzky sú zodpovední obaja rodičia alebo zákonný zástupca, každý z nich preto dostane rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. "Na zápis si rodičia prinesú občiansky preukaz, rodný list svojho dieťaťa a prihlášku, ktorú si môžu stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplniť priamo v škole," uviedla vedúca odboru školstva na mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Mária Boltižiarová.



Každý rodič má právo požiadať o prijatie na ľubovoľnú základnú školu. Rozhodujúca je kapacita. "Keď chce mať rodič istotu, že jeho predškolák bude prijatý, je lepšie zapísať ho do spádovej školy pre dané územie, pretože spádová škola je povinná ho prijať. Ale môže sa rozhodnúť aj pre školu mimo tohto územia. Vtedy je v kompetencii riaditeľa rozhodnúť o prijatí podľa možností školy," vysvetlila vedúca odboru školstva.