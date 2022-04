Liptovský Mikuláš aktuálne nemá dostatočné kapacity v škôlkach

Liptovský Mikuláš 5. apríla (TASR) – Mestské materské školy (MŠ) v Liptovskom Mikuláši nemajú dostatočnú kapacitu na umiestnenie všetkých detí, ktorých rodičia o to požiadali. Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková ubezpečila, že samospráva hľadá možnosti, ako situáciu vyriešiť.



Dodala, že podané žiadosti posúvajú do súkromných škôlok aj do okolitých obcí. Aktuálne podľa hovorkyne evidujú 13 nevybavených žiadostí do MŠ.



"V meste sa nachádza budova niekdajšej evanjelickej školy, ktorá aktuálne nie je využitá a patrí štátu. Oslovili sme preto okresný krízový štáb, aby vyriešil možnosť využívania tejto prázdnej budovy niekdajšej školy pre žiakov a deti odídencov z Ukrajiny," priblížila pre TASR Čapčíková.



Mestské základné školy disponujú zhruba 544 voľnými miestami na umiestnenie žiakov. Hovorkyňa mesta zdôraznila, že počty sa môžu meniť každým dňom.