Liptovský Mikuláš bude pracovať na 60 projektoch z externých zdrojov

Liptovský Mikuláš 8. januára (TASR) - Top udalosťami roka 2021 v meste Liptovský Mikuláš boli podľa primátora Jána Blcháča zisk chráneného zemepisného označenia pre Liptovské droby a veľká renovácia vojenského cintorína na Háji Nicovô. Vyzdvihol tiež environmentálne projekty, ktoré sa vlani podarilo uskutočniť. Tento rok podľa jeho slov radnica plánuje pokračovať v realizácii viac ako 60 projektov z externých zdrojov.



"Minulý rok znamenal pre mesto posun v projektoch, ktorým sa dlhodobo a systematicky venujeme. Jubilejné výročie otvorenia pamätníka príslušníkov 1. československého armádneho zboru na Háji sme oslávili jeho rozsiahlou rekonštrukciou. Okrem toho sme pokračovali v budovaní vnútromestskej cyklotrasy a fyzicky sme dokončili cyklochodník do Liptovskej Ondrašovej," povedal Blcháč.



Primátor pripomenul, že samospráva sa veľmi dobre zhostila povinnosti zberu a likvidácie kuchynského odpadu. Mesto realizovalo aj environmentálne projekty. Ide napríklad o budovanie dažďových záhrad, vďaka ktorým sa žiaci učia o kolobehu vody v prírode.



Po päťročnom úsilí vlani Európska komisia pridelila chránené zemepisné označenie regionálnej gastronomickej špecialite Liptovským drobom. Ich krstnou mamou sa stala slovenská lyžiarka a Liptovskomikulášanka Petra Vlhová. Podľa primátora je zisk chráneného označenia významný z hľadiska budovania imidžu mesta aj rozvoja gastronómie v regióne. "Pribudlo nám tiež nové komunitné centrum a budujeme atletický ovál. Je to jedno z posledných športovísk, ktoré v meste chýbali," skonštatoval s tým, že dokončenie predpokladajú v tomto roku.



Radnica bude tento rok pokračovať v realizácii viac než 60 projektov, podľa Blcháča sú hradené viac-menej z externých zdrojov. Ide o modernizácie škôl, kotolní či rekonštrukcie. V oblasti cyklodopravy chce radnica pokračovať v budovaní cyklochodníka smerom na západ popri Liptovskej Mare a rovnako tak na východ do Liptovského Hrádku. "Budeme implementovať nízkouhlíkovú stratégiu v súlade s celosvetovými trendmi. Chceme tiež zriadiť kolumbárium a rozšíriť tak možnosti pochovávania na cintoríne vo Vrbici a mnoho ďalších vecí, ktoré ľudia potrebujú na skvalitnenie života v meste," uzavrel šéf liptovskomikulášskej radnice.