Liptovský Mikuláš bude v 2025 hospodáriť s rozpočtom 57 miliónov eur

Liptovský Mikuláš 12. decembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom 57 miliónov eur. Je to približne o sedem miliónov viac ako v tomto roku. Návrh dokumentu schválili na poslednom tohtoročnom rokovaní v pondelok (9. 12.) poslanci mestského parlamentu. TASR o tom informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta.



"Podarilo sa nám zostaviť vyrovnaný rozpočet s ohľadom na komplexný a rovnomerný rozvoj všetkých oblastí života mesta. Najväčší balík peňazí pôjde opäť do oblasti školstva, športu a kultúry. V rozpočte sme rátali aj s mnohými investíciami do modernizácie infraštruktúry. Z celkovej sumy pôjde do rekonštrukcií, opráv a investícií až 17 miliónov eur," informoval primátor Ján Blcháč.



Medzi kľúčové projekty roka 2025 patrí výstavba novej nájomnej bytovky v Palúdzke. Predpokladané náklady na výstavbu sú dva milióny eur, mesto ich uhradí z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Z envirofondu zas bude čerpať 570.000 eur na vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie Pod Stráňami. V Liptovskom Mikuláši pribudne aj 2,1 kilometra novej vnútromestskej cyklotrasy, na ktorú mesto získalo takmer 445.000 eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Popri budovaní cyklochodníka radnica kompletne obnoví povrch na Alexyho ulici. Vyrastie aj úplne nový skatepark za pol milióna a 850.000 si vyžiada modernizácia všetkých autobusových zastávok. Na prípravné a projektové dokumentácie samospráva vyčlenila 850.000 eur.



"Za ostatné dva roky sme do mestskej kasy získali 4,5 milióna eur z externých zdrojov. Pripravujeme ďalšie dokumentácie k mnohým projektom, aby sme sa opäť vedeli promptne zapojiť do výziev a získať peniaze z eurofondov," vysvetlil šéf radnice. Mikulášska radnica pripravuje do budúceho roka modernizáciu cestnej infraštruktúry za 4,5 milióna eur, z toho 1,3 milióna plánuje získať z externých zdrojov. "V roku 2025 bude stavebný ruch na Alexyho, Palúčanskej, Stodolovej, Športovej, Priemyselnej, Vrbickej, Chalupkovej, Štefánikovej či kapitána Nálepku. Rekonštrukcie plánujeme tiež v Demänovej, Bodiciach, Ploštíne či v Iľanove. Nový asfalt položíme aj na chodníkoch popri hlavnom ťahu, v centre či v Palúdzke," vymenoval Blcháč.



Poslanci zároveň schválili prijatie nového úveru vo výške 4,55 milióna eur na spolufinancovanie investičných zámerov. Mesto má úverovú zaťaženosť na úrovni 13,8 percenta. Úverové zdroje mesto použije prevažne pre spoluúčasť na projektoch financovaných z nenávratných zdrojov, ktoré by inak nemohlo čerpať.



Mestské zastupiteľstvo na ostatnom rokovaní odsúhlasilo zavedenie nového poplatku za rozvoj. Podľa radnice prinesie kvalitnejšie sociálne služby, školstvo, modernejšie cesty, úhľadnejšiu zeleň, ale aj možnosti sociálneho bývania. Výnos z poplatku mesto použije prednostne v tej mestskej časti, v ktorej ho vybralo. Do platnosti vstúpi od 1. januára 2025 a jeho výška bude od piatich do 20 eur za štvorcový meter. "Najnižší poplatok päť eur ľudia zaplatia všeobecne za nové stavby na bývanie, najvyššia sadzba sa týka objektov, ktoré slúžia na podnikanie, skladovanie či administratívu," uviedla vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov mestského úradu Eva Hudecová.