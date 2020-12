Profesorovi Lisému udelili čestné občianstvo v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš 31. decembra (TASR) - Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš odovzdal v stredu (30. 12.) primátor Ján Blcháč profesorovi Ľubomírovi Lisému. Ocenenie mu navrhol udeliť bývalý liptovskomikulášsky primátor Vladimír Stankoviansky za tvorivé obohatenie ľudského poznania v medicíne, v odbore neurológia a za šírenie dobrého mena mesta v zahraničí.



"Usilovná práca, štúdiá, objavy a vedecká činnosť vyústili do excelentnej medicínsko-vedeckej kariéry pána profesora a my si vážime, že na svojej životnej aj pracovnej púti neustále šíri nášmu mestu dobré meno," povedal Blcháč pri odovzdávaní ocenenia.



Ľubomír Lisý sa narodil v Bobrovci 3. augusta 1940. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Titul profesora z odboru neurológia získal v roku 1997 na Karlovej univerzite v Prahe. Je spoluautorom 18 knižných publikácií a vyše 300 domácich a zahraničných publikácií v odborných časopisoch. Bola mu udelená cena Arnolda Picka za najlepšiu slovenskú publikáciu uverejnenú v časopise Neurológia pre prax v roku 2012. V súčasnosti pracuje na Neurologickej klinike LF SZÚ Univerzitnej nemocnice v Bratislave - Ružinove. Venuje sa prevažne diagnostike a liečbe pacientov so sklerózou multiplex a neurofyziologickej diagnostike nervovosvalových ochorení.