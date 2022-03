Liptovský Mikuláš chce do roku 2036 znížiť emisie oxidu uhličitého

Liptovský Mikuláš 30. marca (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš plánuje do roku 2036 znížiť emisie oxidu uhličitého o 93 percent. Spotrebu energií chce zmenšiť o 66 percent, podiel obnoviteľných zdrojov by sa mal zvýšiť o 93 percent. Vyplýva to z Nízkouhlíkovej stratégie mesta Liptovský Mikuláš na roky 2022 - 2036.



"Ide o vôbec prvý odborný dokument, ktorý analyzuje budovy, tepelnú energetiku, verejné osvetlenie, dopravu, opatrenia vo vzťahu ku klimatickým zmenám a smart city riešenia," uviedla Lenka Lencsésová z odboru rozvoja mesta.



Ako doplnil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč, k znižovaniu spotreby energií prispela radnica rekonštrukciou mestského úradu či zateplením a výmenou okien na školách a ďalších mestských objektoch. "V týchto opatreniach je dôležité pokračovať, pretože najviac energií spotrebovávajú práve budovy. Mesto je touto stratégiou na pulze doby, pretože nízkouhlíkové hospodárstvo je trendom takmer v celej Európskej únii," povedal. Zdôraznil, že Liptovský Mikuláš sa hlási k aktérom, ktorí plánujú zmierňovať nepriaznivé zmeny klímy.



Celkové náklady na projekt nízkouhlíkovej stratégie predstavovali 28.000 eur, radnica sa na financovaní podieľala piatimi percentami. Na spracovanie dokumentu získalo mesto financie z operačného programu Kvalita životného prostredia.