Liptovský Mikuláš chce vybudovať pumptrackovú dráhu

Liptovský Mikuláš 25. januára (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš plánuje vybudovať pumptrackovú dráhu. Vyrásť by mohla v blízkosti garáží na Nábreží. Radnica v súčasnosti hľadá možnosti financovania, s výstavbou by sa mohlo začať ešte v tomto roku.



"Podľa skúseností z iných miest sú tieto dráhy mimoriadne obľúbené a vyhľadávané. Liptovskomikulášania dnes za nimi dochádzajú do iných miest, ktoré sú vzdialené hodinu cesty autom. Nový areál rozšíri možnosti športovania v meste a priláka nových návštevníkov," priblížil zástupca primátora mesta Ľuboš Trizna, ktorý je iniciátorom projektu.



Ako dodal, pumptrack je primárne bicyklová dráha, ktorú si vedia užiť všetky vekové a výkonnostné kategórie jazdcov od odrážadiel až po pretekárov. Zajazdia si na nej nielen na bicykli, ale na všetkom, čo má kolesá, či už zvolia kolobežku, skejtbord alebo kolieskové korčule.



Autorom dizajnu k liptovskomikulášskej dráhe je pumptrackový dizajnér a staviteľ Roman Kaločay. "Dráha je navrhnutá s dvomi úplne oddelenými okruhmi. Základný okruh zvládne najširšie spektrum jazdcov, dopĺňa ho alternatívna línia so skokmi. Druhý, nízkoprofilový okruh je určený pre začínajúcich jazdcov a deti a na zvýšenie kapacity areálu. Nájdeme tu aj prepojovaciu líniu s prvkami pre kolobežky," vymenoval s tým, že navrhovaný hlavný pumptrackový okruh svojou dĺžkou a charakteristikou je mimoriadne atraktívny aj na usporiadanie pretekov národného významu.