< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš chystá na jeseň oslavy zemiakov, bryndze či piva
Na Námestí osloboditeľov sa bude konať najväčší mestský pivný festival na Slovensku Október na Fest od 23. do 27. septembra. Tešiť sa ľudia môžu na nové pivá a bohatý program.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 4. septembra (TASR) - Liptovský Mikuláš pripravuje na jeseň pre obyvateľov a návštevníkov mesta oslavu zemiakov, bryndze či piva, Šarkaniádu, lampiónový sprievod a množstvo ďalších akcií. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Počas leta sme pre našich obyvateľov i návštevníkov pripravili podujatia doslova na každý deň. Naše mesto však žije celoročne, Liptovský Mikuláš je centrom turizmu a spoločenského diania. Posledný kvartál roka preto prinesie jedny z najobľúbenejších akcií, na ktoré sa tešia všetky vekové kategórie. Jeseň v srdci Liptova chutí famózne, presvedčte sa o tom už tento piatok na Švábkafeste,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.
Šéfkuchár Ivan Rusina varí každý rok na Švábkafeste niečo iné, teraz sa môžu ľudia tešiť na sladké minitortičky so zemiakovým krémom. „Pripravíme dva plechy a tradične ich rozdelíme medzi návštevníkov na námestí,“ priblížil Rusina. Hosťom zemiakového festivalu je tento rok Andrej Róth z Národného tímu kuchárov Slovenska. Pre Liptákov si pripravil viacero tradičných receptov, ale v modernom šate. Okrem dobrého jedla sa môže verejnosť v piatok tešiť na Fidlikantov, farmársky trh, výstavu zeleniny, remeselné stánky, súťaže a kreatívne dielne pre deti.
Na deviatom ročníku divadelného festivalu Ivana Stodolu predvedú svoju aktuálnu tvorbu ochotníci z celého Slovenska. Dva dni plné divadla si návštevníci vychutnajú v hlavnom Dome kultúry v centre mesta 12. a 13. septembra.
V rámci Európskeho týždňa mobility mesto organizuje cykloraňajky na odpočívadle pri Vrbickom moste a spoločné raňajky po ceste do školy alebo práce. Ulicami Liptovského Mikuláša sa prevezú na bicykloch aj účastníci Večernej svetelnej cyklojazdy.
Na konci septembra sa v židovskej synagóge uskutoční 34. ročník podujatia Mosty Gesharim. Na pódiu sa opäť stretnú slovenskí, českí, poľskí a maďarskí umelci. „Tohoročné Mosty stoja na dvoch kľúčových interpretoch. Jednej z našich najvýznamnejších osobností populárnej hudby, speváčke a skladateľke Zuzane Smatanovej a československej pesničkárskej legende Vladimírovi Mertovi, ktorý bude mať budúci rok osemdesiat rokov. Prekvapením bude aj ich spoločná pieseň,“ vysvetlil autor projektu Ladislav Snopko.
Na sídlisku Podbreziny sa už druhý rok stretnú susedia a kamaráti na komunitnom trhu. „Príďte ochutnať dobré jedlo, pozrieť si výrobky miestnych remeselníkov a vystúpenia detí z miestnych škôl. Stretneme sa na ihrisku pri cukrárni 27. septembra,“ pozval zástupca primátora Rudolf Urbanovič.
Na Námestí osloboditeľov sa bude konať najväčší mestský pivný festival na Slovensku Október na Fest od 23. do 27. septembra. Tešiť sa ľudia môžu na nové pivá a bohatý program.
V októbri sa motorkári vydajú na Poslednú míľu. „V polovici mesiaca obsadia oblohu nad Hájom farebné šarkany a na jeho konci sa zas bude Liptovským Mikulášom šíriť vôňa liptovskej bryndze. Hneď na začiatku novembra sa môžete tešiť na obľúbený lampiónový sprievod a december prinesie šnúru krásnych vianočných podujatí,“ dodala hovorkyňa.
„Počas leta sme pre našich obyvateľov i návštevníkov pripravili podujatia doslova na každý deň. Naše mesto však žije celoročne, Liptovský Mikuláš je centrom turizmu a spoločenského diania. Posledný kvartál roka preto prinesie jedny z najobľúbenejších akcií, na ktoré sa tešia všetky vekové kategórie. Jeseň v srdci Liptova chutí famózne, presvedčte sa o tom už tento piatok na Švábkafeste,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.
Šéfkuchár Ivan Rusina varí každý rok na Švábkafeste niečo iné, teraz sa môžu ľudia tešiť na sladké minitortičky so zemiakovým krémom. „Pripravíme dva plechy a tradične ich rozdelíme medzi návštevníkov na námestí,“ priblížil Rusina. Hosťom zemiakového festivalu je tento rok Andrej Róth z Národného tímu kuchárov Slovenska. Pre Liptákov si pripravil viacero tradičných receptov, ale v modernom šate. Okrem dobrého jedla sa môže verejnosť v piatok tešiť na Fidlikantov, farmársky trh, výstavu zeleniny, remeselné stánky, súťaže a kreatívne dielne pre deti.
Na deviatom ročníku divadelného festivalu Ivana Stodolu predvedú svoju aktuálnu tvorbu ochotníci z celého Slovenska. Dva dni plné divadla si návštevníci vychutnajú v hlavnom Dome kultúry v centre mesta 12. a 13. septembra.
V rámci Európskeho týždňa mobility mesto organizuje cykloraňajky na odpočívadle pri Vrbickom moste a spoločné raňajky po ceste do školy alebo práce. Ulicami Liptovského Mikuláša sa prevezú na bicykloch aj účastníci Večernej svetelnej cyklojazdy.
Na konci septembra sa v židovskej synagóge uskutoční 34. ročník podujatia Mosty Gesharim. Na pódiu sa opäť stretnú slovenskí, českí, poľskí a maďarskí umelci. „Tohoročné Mosty stoja na dvoch kľúčových interpretoch. Jednej z našich najvýznamnejších osobností populárnej hudby, speváčke a skladateľke Zuzane Smatanovej a československej pesničkárskej legende Vladimírovi Mertovi, ktorý bude mať budúci rok osemdesiat rokov. Prekvapením bude aj ich spoločná pieseň,“ vysvetlil autor projektu Ladislav Snopko.
Na sídlisku Podbreziny sa už druhý rok stretnú susedia a kamaráti na komunitnom trhu. „Príďte ochutnať dobré jedlo, pozrieť si výrobky miestnych remeselníkov a vystúpenia detí z miestnych škôl. Stretneme sa na ihrisku pri cukrárni 27. septembra,“ pozval zástupca primátora Rudolf Urbanovič.
Na Námestí osloboditeľov sa bude konať najväčší mestský pivný festival na Slovensku Október na Fest od 23. do 27. septembra. Tešiť sa ľudia môžu na nové pivá a bohatý program.
V októbri sa motorkári vydajú na Poslednú míľu. „V polovici mesiaca obsadia oblohu nad Hájom farebné šarkany a na jeho konci sa zas bude Liptovským Mikulášom šíriť vôňa liptovskej bryndze. Hneď na začiatku novembra sa môžete tešiť na obľúbený lampiónový sprievod a december prinesie šnúru krásnych vianočných podujatí,“ dodala hovorkyňa.