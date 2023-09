Liptovský Mikuláš chystá výstavbu nájomných bytov, začína prieskumom

Liptovský Mikuláš 27. septembra (TASR) - Liptovskomikulášska radnica spustila prieskum zameraný na nájomné bývanie. Výsledky ukážu, o aký typ bývania majú obyvatelia záujem. Ešte v tomto roku vyberú vhodné miesto pre výstavbu. V súčasnosti diskutujú najmä o Palúdzke a o lokalite Pod Stráňami. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Postaviť by chceli až sto bytov, projekt budú zamestnanci mestského úradu pripravovať v budúcom roku. "Aktuálne zisťujeme, aký typ nájomníkov v našich bytoch býva a aký typ ľudí by mal dopyt po nových bytoch, o akú veľkosť bytov je záujem, či naši obyvatelia potrebujú sociálne alebo štartovacie bývanie. Hľadáme odpovede na množstvo otázok," vymenovala hovorkyňa s tým, že výsledky prieskumu by mohli poznať koncom tohto roka.



Podľa slov Čapčíkovej si do roka na radnici "utrasú" aj spôsob financovania. Vysvetlila, že uvažujú nad viacerými formami. Do úvahy pripadá napríklad pôžička Štátneho fondu rozvoja bývania alebo zvolia možnosť štátom podporovaného nájomného bývania.



Mesto má v súčasnosti 585 mestských nájomných bytov. "Záujem o tento druh bývania je u nás veľký a sme na dobrej ceste mu vyhovieť," zhodnotila hovorkyňa.