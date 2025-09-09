< sekcia Regióny
V Liptovskom Mikuláši ponúkajú včelársky či zoologický krúžok


Liptovský Mikuláš 9. septembra (TASR) - Mestské Centrum voľného času (CVČ) v Liptovskom Mikuláši od septembra ponúka novinku - včelársky a basketbalový krúžok. Okrem toho zaujímavou ponukou ostáva aj zoologický krúžok v priestoroch na Nábreží, kde sa nachádza aj zoo. V CVČ majú ryby, plazy, vtáctvo, tarantuly, škorpióny – samozrejme, všetko nejedovaté. Deti a mládež si však môžu vyberať celkovo z takmer štyroch desiatok aktivít. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Vo včelárskom krúžku sa mladí naučia postaviť úle, pracovať s včielkami, stáčať med a nakoniec zo sladkého produktu upečú medovníky. Všetko pod dohľadom skúseného majstra svojho remesla. Teoretické vedomosti nadobudnú v našej budove na Nábreží a na jar ich zúročia v praxi na pracovisku v Liptovskej Ondrašovej, kde chceme vybudovať mestskú včelnicu,“ uviedol riaditeľ centra Roman Králik.
Krúžková činnosť sa naplno rozbieha v polovici septembra. K liptovskomikulášskemu CVČ patrí aj moderný atletický areál. „Možno aj preto je atletika podľa počtu prihlásených detí najobľúbenejším krúžkom,“ podotkla hovorkyňa. Deti môžu v centre pozorovať hviezdy a rozpoznávať súhvezdia, trénovať jemnú motoriku stavaním modelov, urobiť prvé baletné alebo krasokorčuliarske kroky a naučiť sa jazyky. Pod CVČ patrí tiež Detský folklórny súbor Ďumbier.
„V ostatnom období registrujeme zvýšený záujem o hip-hopový krúžok, ktorý vedie Sára Bobulová. Na vzostupe je aj florbal pod taktovkou Ľuboša Maliňáka. Sme však zameraní širokospektrálne, aby sme zaujali všetky deti a mladých ľudí. Máme aj krúžky, ktoré neoslovia davy, ale pre nás je vzácne každé dieťa,“ podotkol Králik.
Krúžkovú činnosť ročne absolvuje tisícka detí, ďalšie stovky sa vystriedajú na letných táboroch počas prázdnin. Mládeži sa v centre interne venuje deväť lektorov a približne desiatka ľudí externe. „Väčšine aktivít sa venujú v modernej hlavnej budove na Nábreží, v susednej telocvični a priľahlom atletickom areáli. Využívajú aj plaváreň a majú tiež vlastné elokované pracovisko na Podbrezinách,“ dodala Nemcová.
