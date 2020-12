Deti v Liptovskom Mikuláši chcú ísť do škôl

Liptovský Mikuláš 14. decembra (TASR) – Riaditelia škôl a školských zariadení v Liptovskom Mikuláši sú za návrat detí do školských lavíc.



V praxi sa utvrdili, že COVID semafor ministerstva školstva funguje, a chcú ho uplatniť aj pri návrate detí druhého stupňa do škôl. Vyplynulo to z online stretnutia zástupcov mesta s 18 riaditeľmi materských a základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, informovala o tom v pondelok hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



„Jednoznačne podporujeme čo najskorší nástup do školy a bola by som rada, keby to nebolo podmienené testovaním, lebo semafor funguje.



Zabezpečiť testovanie by zároveň bolo logisticky náročné aj pre zriaďovateľa, aj pre školy. Myslela som si, že situácia bude na našej škole dramatickejšia, ale z vyše 600 žiakov sme mali od septembra len 15 pozitívnych," uviedla riaditeľka Základnej školy Márie Rázusovej-Martákovej Alena Ridzoňová s tým, že všetko to boli bezpríznakové ochorenia.



Podľa riaditeľov by bolo najvhodnejšie vrátiť od 11. januára do života prezenčnú formu výučby pre všetkých školákov s využitím osvedčeného školského semafora.



„Prvý stupeň nám doposiaľ fungoval podľa semafora úspešne, rodičia sú zodpovední, nahlasujú akékoľvek problémy v súvislosti s ochorením, ktoré sa vyskytne v rodine. Zodpovedne pristupujú aj zamestnanci a úzko spolupracujeme aj s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Školský COVID semafor nám presne určuje, ako sa má škola správať v súvislosti s výskytom ochorenia," povedala Zuzana Pavelicová zo Základnej školy s materskou školou v Okoličnom.



S návratom detí do škôl s podmienkou používania COVID semafora súhlasí aj riaditeľka Základnej školy Miloša Janošku Janka Cuprová. „Veríme, že sa 11. januára vrátime do školy všetci a budeme v nej nastálo. Situáciu nepodceňujeme, ale semafor naozaj funguje," zhodnotila.