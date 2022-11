V Liptovskom Mikuláši zrekonštruujú detské jasle,dostali na to dotáciu

Liptovský Mikuláš 27. novembra (TASR) - Detské jasle na Komenského ulici v Liptovskom Mikuláši budú rekonštruovať, mesto na to získalo dotáciu vyše 200.000 eur z Environmentálneho fondu. Ako pripomenul primátor Ján Blcháč, modernizácia jediných mestských jaslí bola tohtoročnou prioritou vedenia mesta v sociálnej oblasti.



"S prácami začneme čím skôr, aby mali jasličkári k dispozícii komfortné prostredie už v ďalšom školskom roku," avizoval Blcháč.



Podľa Romany Nemcovej z kancelárie vedenia mesta sú najvýznamnejšími časťami projektu zateplenie, oprava strechy, zavedenie novej elektroinštalácie a modernizácia kuchyne. "Všetky tieto práce prispejú nielen k väčšiemu komfortu detí a zamestnancov, no v dobe zdražovania energií aj k zníženiu energetickej náročnosti objektu," podotkla.



Ako dodala, o získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu jaslí Mikulášik sa mesto pokúšalo niekoľkokrát.



Jasle v súčasnosti navštevuje 38 detí. Nemcová uviedla, že po obnove zostane najväčšou výzvou do budúcna rozšírenie ich kapacity.