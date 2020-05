Do základných a materských škôl na Liptove sa vráti takmer 1700 detí

Liptovský Mikuláš 28. mája (TASR) – Do mestských základných škôl (ZŠ) v Liptovskom Mikuláši nastúpi od 1. júna po vynútenej pandemickej prestávke približne 1096 detí, čo je 79 percent z celkového počtu žiakov prvého až piateho ročníka. Do materských škôl (MŠ) sa plánuje vrátiť asi 585 detí, čo je 61 percent z celkového počtu škôlkarov. Údaje pre TASR poskytla hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



"Materské a základné školy sú na otvorenie od 1. júna pripravené. Umiestnené by mali byť všetky deti, ktorých rodičia o návrat do MŠ a ZŠ prejavili záujem a spĺňajú kritériá prednostného prijímania," uviedla hovorkyňa.



Prevádzková doba všetkých mestských škôlok a škôl je deväť hodín.