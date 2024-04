Do základných škôl v Liptovskom Mikuláši nastúpi zhruba 330 prvákov

Liptovský Mikuláš 4. apríla (TASR) - Do základných škôl (ZŠ) v Liptovskom Mikuláši nastúpi od septembra zhruba 330 prvákov. Je to o niečo menej ako v predošlých rokoch, keď počty dosahovali štyri stovky. Zápisy budú v každej ZŠ 16. a 17. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Dodala, že na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prihlášku. Rodičia si ju môžu stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplnia priamo na zápise. Každý rodič má právo požiadať o prijatie svojho dieťaťa na ľubovoľnú ZŠ.



"Primárne je lepšie dať dieťa do spádovej školy pre dané územie, ale možno sa rozhodnúť aj pre školu mimo toto územie. Je potom v kompetencii riaditeľa, podľa kapacitných a iných možností, dieťa prijať alebo neprijať. V Liptovskom Mikuláši je zaužívaná prax, že dieťa je prijaté na akúkoľvek školu so súhlasom riaditeľa," vysvetlila vedúca odboru školstva na radnici Mária Boltižiarová.



Viaceré mestské ZŠ ponúkajú špeciálne triedy pre žiakov 5. až 9. ročníka. V ZŠ Miloša Janošku sú takéto triedy zamerané na matematiku, v ZŠ Márie Rázusovej Martákovej na ľadový hokej, v ZŠ Janka Kráľa na plávanie. V ZŠ Demänovská ulica zas na florbal a plávanie a v ZŠ Okoličianska na gymnastiku a futbal.