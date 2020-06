Dobrovoľní hasiči v Liptovskom Mikuláši dostali novú cisternu

Liptovský Mikuláš 8. júna (TASR) – Dobrovoľní hasiči z liptovskomikulášskej mestskej časti Liptovská Ondrašová budú pri zásahoch využívať novú hasičskú cisternu. Garážovať ju budú v prístavbe, ktorú im do jesene postavia pri miestnej hasičskej zbrojnici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Obnova bude stáť 121 000 eur, 30 000 eur získala radnica z ministerstva vnútra. Do novej garáže budú môcť hasiči zaparkovať cisternu s objemom 8000 litrov.



"Naši dobrovoľní hasiči sú v samotných zásahoch veľmi aktívni, potrebujeme ich a oni potrebovali lepšiu techniku aj podmienky pre jej uskladnenie. Teraz dostali cisternové hasičské vozidlo a do jesene im pristavíme garáž. Takže už nebudú musieť mať starosť s poriadnym zázemím a my sa ďalej budeme spoliehať na ich činnosť, ktorú doposiaľ robili veľmi zodpovedne a kvalitne," zhodnotil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.



Tajomník Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Liptovskom Mikuláši Patrik Ferianc upozornil, že skĺbiť potreby hasičov s možnosťami samosprávy sa nepodarí všade. V Liptovskom Mikuláši sa to však podľa neho stalo. "Máme techniku, ktorú dobrovoľný hasičský zbor potrebuje a súčasne ju budeme mať kde zagarážovať. Naši hasiči sa o ňu budú vzorne starať," doplnil.