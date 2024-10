Liptovský Mikuláš hľadá majstrov remesla. Môže ním byť i vizážistka

Liptovský Mikuláš 4. októbra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš hľadá majstrov remesla. Radniční ich chcú oceniť pri príležitosti Roku remesla. Môžu to byť zamestnanci výrobných podnikov alebo pracovníci v oblasti služieb či predaja na území mesta s minimálne päťročnou praxou. TASR o tom v piatok informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš.



"Remeslo chápeme v širšom zmysle, nepredstavujeme si len tradičnú výrobu produktov. Môžu to byť ľudia, ktorí za pásom kontrolujú súčiastky alebo sa v salónoch starajú o vizáž druhých. Jednoducho ktokoľvek, kto svoju prácu vykonáva poctivo a precízne," vysvetlil primátor Ján Blcháč.



Majster remesla musí byť odborník, ktorý ku svojej práci pristupuje zodpovedne a svoje zručnosti a vedomosti vie odovzdať druhým. Nominovať na ocenenie ho môžu firmy, ale aj bežní obyvatelia, a to prostredníctvom online formulára na internetovej stránke mesta www.mikulas.sk/majster do konca októbra. Nominovať osobu môžu buď vo výrobe, v službách alebo predaji.



O víťazoch rozhodne odborná komisia a ocení ich primátor počas slávnostného otvorenia Mikulášskeho jarmoku.