Medveďa z Liptovského Mikuláša zatiaľ neodstrelili

Liptovský Mikuláš 18. marca (TASR) - Medveďa, ktorý v nedeľu (17. 3.) napoludnie v Liptovskom Mikuláši poranil piatich ľudí, sa zatiaľ nepodarilo eliminovať. Aktuálne sa pohybuje v lesoch. Na bezpečnosť obyvateľov dohliada šesť štábov. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Hliadky majú k dispozícii dron s termovíziou, nočné videnia, pozorovaciu techniku, fotopasce aj služobné zbrane. Primátor Ján Blcháč dodal, že zásahový tím pre medveďa hnedého si zriadil zázemie na liptovskomikulášskej mestskej polícii. "Chlapi si tam ráno rozdeľujú úseky na hliadkovanie a nabíjajú batérie na drony," priblížil. V teréne je v pondelok do 16.00 h celkovo 14 mužov zo Štátnej ochrany prírody, Tatranského národného parku i Národného parku Nízke Tatry, potom ich vystrieda nočná zmena. So zásahovým tímom spolupracujú poľovníci, mestskí aj štátni policajti.



Všetci piati poškodení po nedeľňajšej udalosti sú obyvateľmi Liptovského Mikuláša. "Budeme ich kontaktovať a hľadať spôsob, ako im pomôcť a podporiť ich," ubezpečil primátor. Zároveň avizoval, že mesto spolupracuje s poľovníckymi združeniami v katastri Liptovského Mikuláša. "Požiadali sme ich, aby zasielali na ministerstvo životného prostredia žiadosti o odstrel synantropných medveďov," poznamenal Blcháč. Kontaktovať budú aj členov Združenia miest a obcí Liptova, aby postupovali rovnako.



V súvislosti s výskytom medveďa hnedého vyhlásilo mesto mimoriadnu situáciu a žiada obyvateľov, aby sa najmä v ranných a večerných hodinách nepohybovali mimo obytných častí.



Na pobehujúceho medveďa v uliciach mesta upozornili v nedeľu okolo obeda obyvatelia Liptovského Mikuláša na sociálnej sieti. Zverejnili aj fotografie a videá. Zviera videli na Nábreží aj v okolí nákupného centra. Policajné hliadky ho vytlačili do lesa medzi Iľanovom a Závažnou Porubou. Podľa predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolfa Huliaka (SNS) išlo o predačný útok. Žilinské krajské riaditeľstvo polície nasadilo do služieb zvýšený počet hliadok a všetky dostupné prostriedky, ktoré budú monitorovať celé územie mesta a širšie okolie.