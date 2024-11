Liptovský Mikuláš investoval do opráv komunikácií tri milióny eur

Liptovský Mikuláš 13. novembra (TASR) - Tri milióny eur investovala liptovskomikulášska radnica v posledných dvoch rokoch do rekonštrukcie ciest a chodníkov. Predstavitelia mesta v stredu slávnostne odovzdali do užívania zmodernizovanú Majerskú ulicu za 780.000 eur. TASR o tom informovala Romana Nemcová z kancelárie primátora.



"Na Majerskej ulici sme vytvorili 50 nových a zrekonštruovali takmer 120 existujúcich parkovacích miest. Obnovili sme vozovku, chodníky, kanalizáciu a nainštalovali nové osvetlenie. Upravili sme celý priestor od križovatky s cestou tretej triedy do Iľanova po prvé výškové bytovky," priblížil rozsah prác primátor Ján Blcháč.



Rekonštrukcia Majerskej ulice bola najväčšou z deviatich investícií v rámci dvojmiliónového balíka realizovaného dodávateľskou firmou Slovkorekt. "Počas realizácie deviatich stavebných objektov sme zabudovali 6300 ton kameniva, 5000 metrov obrubníkov, 5300 metrov štvorcových zámkovej dlažby a 17.000 metrov štvorcových asfaltových povrchov," skonštatoval konateľ spoločnosti Pavol Baláž.



Podľa liptovskomikulášskeho primátora boli súčasťou dvojmiliónového rekonštrukčného balíka aj ďalšie investície. "Boli to napríklad odstavné plochy na uliciach Borbisovej, Hradišskej a Vrlíkovej, tiež rekonštrukcia Štefánikovej ulice, chodníkov na Žiarskej ulici a popri hlavnom cestnom ťahu," povedal Blcháč.



Upozornil, že radnica priebežne počas dvoch rokov investovala do ciest a chodníkov ďalší milión eur, napríklad do upokojenia dopravy na Borbisovej ulici, výstavby chodníka na Ondrašovskej ulici či vybudovania odstavných plôch na Komenského ulici. Počas dvoch rokov mesto dokopy vybudovalo viac ako 400 nových parkovacích miest a zrekonštruovalo 5000 metrov chodníkov a ciest.